Hvězdné naděje českého mužského tenisu. V závětří číhá supertalent i americký rodák

Je zle. Český mužský tenis zažívá nejhorší období od rozdělení republiky. Přesto na konci hodně temného tunelu probleskují hvězdičky, které by mohly v následujících letech pozdvihnout český tenis k pozicím, na kterých ještě relativně nedávno byl. Podívejte se na největší české naděje do dvaceti let, které udělaly v sezoně 2018 největší pokrok.