Deblová světová jednička Krejčíková má nového kouče. Chci v singlu do stovky, říká

Světová jednička ve čtyřhře, česká tenistka Barbora Krejčíková chce po životní sezoně ve čtyřhře prorazit i ve dvouhře a posunout se do první stovky světového žebříčku WTA. To se jí zatím nikdy nepovedlo, nejvýše byla loni v srpnu na 121. místě.

Dvaadvacetileté rodačce z Brna, která letos společně s Kateřinou Siniakovou triumfovala na grandslamech v Paříži i ve Wimbledonu a probojovala se do finále Turnaje mistryň, k tomu má pomoci nový kouč Pavel Šnobel.

„Trenéra jsem si našla hlavně, protože se chci zlepšit v singlu, posunout se dál a doufám, že jsem zvolila správně," řekla deblová specialistka Krejčíková, která se aktuálně připravuje v tenisovém klubu SC Ostrava. „Cílem pro příští sezonu je první světová stovka," dodala 207. hráčka žebříčku WTA ve dvouhře.

Šnobel: Věřím, že naše cíle splníme

Krejčíkovou po krátké zastávce v Ostravě čeká v prosinci soustředění v Dubaji, odkud vyrazí do oblíbené Austrálie. „Na spolupráci s Bárou se moc těším. Je to pro mě velká výzva. Věřím, že nám to bude klapat a podaří se nám postupně plnit cíle, které si klademe," řekl Pavel Šnobel, který naposledy trénoval aktuálně 325. hráčku světa Moniku Kilnarovou.

Osmatřicetiletý havířovský rodák Šnobel je čtyřnásobný mistr České republiky ve dvouhře a zúčastnil se hlavní soutěže grandslamů v Austrálii a ve Wimbledonu. Na žebříčku ATP byl nejvýše v únoru 2009 na 154. místě. Během kariéry vyhrál dva challengery, doma má zlatou medaili z Univerziády v Bangkoku 2007 ve smíšené čtyřhře.