Hvězdy tenisové budoucnosti? Ve výběru také česká naděje

Není to tak dávno, co Martina Hingisová v 16 letech ovládla Australian Open, Wimbledon nebo krátce po sedmnáctých narozeninách také US Open. A nebylo to nic neobvyklého, ba naopak - tenistky dozrávaly v nižším věku a hráčky kolem 30 let byly považovány spíše za bizár.

Tenisový svět, a nejen ten ženský, však dospěl do stadia, kdy zkušenosti vítězí nad mládím a dokonale to reflektuje například mužský žebříček, kterému vládne trio hráčů starších právě 30 let. V ženské kategorii je věkový průměr špičky jen o něco nižší a opravdu mladé hráčky (do 20 let) se na předních pozicích prakticky nevyskytují. Přesto je nasnadě si nejúspěšnější teenagerky připomenout a dostat do podvědomí, kdo by mohl v dohledné době převzít otěže nad okruhem WTA. Tady jsou čtyři nejžhavější kandidátky.

1. Marta Kosťjuková - Nejmladší členka našeho výběru je zatím až na 120. místě světového žebříčku, přesto si zaslouží možná vůbec největší pozornost. Už v patnácti letech zazářila na Australian Open, kde se probojovala až do třetího kola. Ve Fed Cupu pak zdolala Australanku Gavrilovovou, která to dotáhla do TOP 20. Na antuce ve Stuttgartu sahala dokonce po výhře nad Caroline Garciaovou. Od té doby ale šla výkonnost mladičké Ukrajinky strmě dolů a konec sezony ji absolutně nevyšel, což ale vzhledem k jejímu věku nic překvapivého není. V rozhovorech sebevědomě prohlašuje, že chce psát historii tenisu a že je velkou perfekcionistkou už od malička. Ve škole i na kurtu. „Na druhou stranu nechci říkat, že tenis je pro mě všechno, až skončím chci být dobrá i v jiných věcech. Pár hráček skončí a pak se v k tenisu vrací, protože nenajde další smysl," přemítá na svůj věk vyspělá tenistka a také nejmladší vítězka zápasu dvouhry na Australian Open od Martiny Hingisové.

2. Markéta Vondroušová - Obrovské naděje se vkládají do devatenáctileté slečny ze Sokolova. K jejich naplnění dojde ale jen za předpokladu pevného zdraví, u této hráčky platí tato rovnice dvojnásob. Už v nízkém věku si prošla několika zdravotními patáliemi, které ji sráží výkonnostně dolů. Po spektakulárním výkonu na US Open, kde vyřadila hráčku Top 10 Kiki Bertensovou a Eugenii Bouchardovou, a když už se zdálo, že míří k perfektnímu konci sezony, se znovu zranila. Natržené tříslo znamenalo předčasný konec roku. Podobné zranění ji zabrzdilo i uprostřed antukové části. Na její chytrou hru se dobře dívá, když se jí daří. Její projev není tak nátlakový jako u většiny mladých tenistek a pokud by zmiňované zdraví vydrželo, kromě úspěchů by měla přinést i oživení do občas sterilního bum-bum tenisového prostředí.

3 Dajana Jastremská - Druhá Ukrajinka v našem výběru a v současnosti 58. hráčka světa. Ve své sbírce má tahle blonďatá rodačka z Oděsy už dokonce turnajový titul. Na menším podniku v Hongkongu přejela ve dvou setech třikrát z pozice outsiderky favorizované Číňanky a získala první vavřín. Solidní výkon na dívku, která si svůj grandslamový debut odbyla až na US Open v letošním roce. O Jastremské se v porovnání s Kosťjukovou mluví obecně méně a není považována za tak přirozený talent, na druhou stranu je v současné chvíli z hráček pod dvacet let na nejvyšší pozici a její budoucnost by měla být dle stoupající výsledkové křivky více než růžová.

4. Catherine Bellisová - Bylo by zvláštní, kdyby americká tenisová škola neměla své zastoupení v tomto výběru. A možná právě Bellisová by byla i nejvíce sledovanou mladou hráčkou, pokud by jí na začátku roku 2018 nepotkalo zranění zápěstí, s kterým bojovala až do konce sezony a na kurt se už nepodívala. Bývalá juniorská světová jednička to už před dvacítkou dotáhla na 35. místo rankingu a v Austrálii si poradila například i s Madison Keysovou nebo českou hvězdou Karolínou Plíškovou. V roce 2017 naprosto vyřídila také Petru Kvitovou, když jí povolila pouhé dva gamy. Návrat ze 129. místa však pro tak mladou hráčkou nemusí být po zranění úplně snadný.