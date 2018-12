Další tenisová lahůdka pro fanoušky. Největší hvězdy opět spojí síly

I když je do začátku třetího ročníku Laver Cupu ještě hodně daleko, fanoušci se už nyní mohou těšit na další tenisovou lahůdku. Kapitán Týmu Evropy Björn Borg prozradil, že spolu s fenomenálním Rogerem Federerem si v Ženevě opět zahraje Rafael Nadal. „Dává nám to velkou šanci vyhrát potřetí v řadě,“ uvedl Borg.

Když se loni v prvním ročníku Laver Cupu v Praze objevil ve čtyřhře Roger Federer po boku Rafaela Nadala, byl to pro všechny nádherný zážitek. Fanoušci byli nadšení, hráči byli ze vzájemné spolupráce dojatí. „Hrát s Rafou je prostě neskutečné,“ prohlásil tehdy Federer. „Nezapomenutelné,“ doplnil Nadal.

Letos Nadala trápila v průběhu sezony zranění, a tak Laver Cup v Chicagu vynechal. Ale ani tady diváci nebyli ochuzeni o fantastickou podívanou, neboť tentokrát si Federer zahrál debla s Novakem Djokovičem. Opět bylo na co koukat a fanoušci se u toho i díky šprýmaři Djokovičovi pobavili.

Roger Federer and Rafael Nadal CONFIRMED to play Laver Cup 2019 https://t.co/a6KUVvSecD pic.twitter.com/bAVdSaOsUv — Express Sport (@DExpress_Sport) 13. prosince 2018

Příští ročník Laver Cupu se uskuteční na podzim v Ženevě a fanoušci se už teď mohou těšit na další hvězdnou čtyřhru. Před domácím publikem by se totiž Federer měl objevit opět s Nadalem. „Pro kapitána neexistuje lepší možnost, než nominovat Rogera a Rafu do jednoho týmu,“ prohlásil Björn Borg na webu deníku Daily Mail.

„Spojení dvou nejlepších hráčů a současně rivalů v jednom týmu, je pro tenis velice vzrušující. Dává nám to velkou šanci vyhrát potřetí v řadě,“ dodal Borg. Radost z nominace mají i oba hráči. „Jsem nadšený, že nás kapitán oba nominoval do týmu Evropy. V Praze jsme si užili mnoho zábavy, bude to pro mě velmi speciální, abychom zase spojili síly a obhájili ve Švýcarsku titul,“ řekl Federer. „Těším se, že si v příštím roce opět zahraji Laver Cup. Udělám vše pro to, abych předvedl skvělé výkony jako v Praze,“ uzavřel Nadal.