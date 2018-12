Návrat k tenisu wimbledonské šampionce nevyšel, bude z ní trenérka

Když před pěti lety krátce po vítězství na slavném Wimbledonu Marion Bartoliová oznámila, že končí s tenisem, všechny svým rozhodnutím šokovala. Důvod? Bolavé rameno. Z kurtů ale nezmizela úplně, občas se představila na exhibici nebo na turnajích dělala rozhovory s hráči. Nebylo tedy nemožné si nevšimnout, jak moc se změnila.

Hodně zhubla. Začalo se spekulovat, že trpí anorexií. To však Bartoliová popírala. Až teprve nedávno přiznala, co za její radikální změnou bylo. Hubla kvůli svému bývalému příteli, poté chytla záhadný virus a její váha šla ještě více dolů. Mohla jíst jen zeleninu, trpěla alergiemi, nemohla používat vodu z kohoutku a při užívání mobilu musela mít na sobě rukavice.

Bývalá světová sedmička podstoupila na speciální klinice léčbu a pomalu se začala vracet do normálního života. I se sportováním opět začala. Loni oznámila, že by se chtěla vrátit na kurty. Pilně trénovala a v březnu si v New Yorku zahrála exhibici proti Sereně Williamsové. Dokonce měla v plánu se představit na turnaji v Miami, avšak přeci jen pak usoudila, že ještě nemá dostatečně natrénováno.

Na kurtech se ale neobjevila ani později, zvýšení tréninkových dávek způsobilo, že se opět ozvalo bolavé rameno. Návrat se tak nekonal. Tenisu se ale čtyřiatřicetiletá Francouzka nechtěla vzdát, a tak hledala jiná řešení. Na sociálních sítích nedávno oznámila, že se stala trenérkou.

„Prozatím se směje. Uvidíme, co bude říkat po osmnácti dnech tréninku. Jsem moc šťastná, že budu trénovat tuto mladou francouzskou dívku, Lucii Wargnierovou,“ napsala Bartoliová. Devatenáctiletá Wargnierová je bývalou národní šampionkou do dvanácti let. V roce 2015 si však vážně poranila koleno a jedenáct měsíců byla mimo hru.

K proniknutí mezi elitu má nyní sedmsetpadesátéosmé hráčce světa pomoci právě Bartoliová. „Je to pro mě nový začátek. Chci se neustále zlepšovat a stoupat žebříčkem. Pokud to bude možné, ráda bych si v příštím roce zahrála kvalifikaci na French Open,“ prozradila své plány svěřenkyně bývalé hvězdy.