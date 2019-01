Královna es i běloruská kometa by letos podle legend mohly vyhrát grandslam

Světovou jedničkou by podle Martiny Navrátilové a Chris Evertové měla být na konci roku Karolína Plíšková. Kdo by ale podle nich mohl letos vyhrát grandslamy? Tenisové legendy svými odpověďmi trochu překvapily, když neřekly jména dosavadních vítězek, ale vyslovily zcela jiná - Sabalenková, Plíšková, Keysová a Svitolinová.

Jednou z hráček, která by letos mohla vyhrát grandslam, je podle bývalých světových jedniček královna es Karolína Plíšková. „Loni zvedly nad hlavu trofej hráčky, které si to opravdu zasloužily. Wozniacká i Halepová do toho daly všechno to zklamání z předešlých neúspěchů. Teď by si titul zasloužila Plíšková,“ prohlásila Evertová na webu WTA.

„Když se podíváte, jak v některých zápasech hrála, nechce se věřit, že ještě nezískala grandslam,“dodala Evertová. Šestadvacetiletá Plíšková začala sezonu na turnaji v australském Brisbane a zatím se jí zde daří. V neděli ji čeká boj o titul, v němž se utká s Ukrajinkou Lesjou Curenkovou.

Legendy nabídly i další jména potenciálních vítězek grandslamů. Docela překvapivá. „Myslím, že Aryna Sabalenková,“ vyřkla další jméno Martina Navrátilová. „Měla skvělou druhou polovinu loňské sezony. Trénuje ji Dmitrij Tursunov, kterého jsem měla jako hráče ráda. Sabalenková tvrdě pracuje, nabrala sebevědomí a brzy se určitě objeví v první desítce,“ vyprávěla dál osmnáctinásobná grandslamová vítězka a Evertová s ní souhlasila.

„Je velmi silnou hráčkou. Dokázala porazit už řadu vynikajících tenistek,“ přitakala Evertová. Možná už brzy budou mít obě pravdu, neboť Běloruska má před nadcházejícím Australian Open fantastickou formu. Na turnaji v čínském Šen-čenu v sobotu získala titul. Překvapit na grandslamech by pak ještě podle legend mohla Američanka Madison Keysová a Ukrajinka Elina Svitolinová, která na konci loňské sezony ovládla prestižní Turnaj mistryň.