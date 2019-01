Přijde v Austrálii útok na světový trůn? Šanci mají hned dvě Češky!

Kdo bude po prvním grandslamovém turnaji roku světovou jedničkou? Ve hře jsou i dvě Češky - Karolína Plíšková a Petra Kvitová. Konkurence je ale obrovská. Pokud aktuálně první hráčka žebříčku Simona Halepová do turnaje zasáhne, bude mít stejnou šanci šest dalších hráček. Vyplývá to z analýzy, kterou na webu zveřejnila organizace WTA.

Před pondělním začátkem úvodního grandslamu sezony mají teoretickou šanci ještě obhájkyně titulu Caroline Wozniacká z Dánska a Ruska Darja Kasatkinová, které o ni ale přijdou ve chvíli, kdy Halepová nastoupí k zápasu prvního kola.

Z českých hráček je ve výhodnější pozici Kvitová, neboť po loňském vyřazení v prvním kole obhajuje v Melbourne jen deset bodů. K naději na post světové jedničky potřebuje postoupit alespoň do semifinále. Aktuální česká jednička Plíšková, která byla na prvním místě žebříčku osm týdnů v létě 2017, by se musela dostat do finále.

Petra Kvitová vstoupila do turnaje v Sydney vítězstvím.

Tertius Pickard, ČTK/AP

Postup do čtvrtfinále by dal naději Američance Sloane Stephensové a vítězce US Open Naomi Ósakaové z Japonska. Minimálně semifinále vedle Kvitové potřebují Němka Angelique Kerberová a Ukrajinka Elina Svitolinová. Postup do finále je nezbytnou podmínkou pro Nizozemku Kiki Bertensovou. Běloruska Aryna Sabalenková by musela celý turnaj vyhrát a zároveň by Halepová nesměla přejít ani přes první kolo.

Nad aktuální formou rumunské tenistky se vznáší otazník. Závěr loňské sezony Halepová vynechala kvůli zranění zad a v prvním zápase letošního roku prohrála v Sydney s Australankou Ashleigh Bartyovou. V prvním kole v Melbourne navíc narazí na Estonku Kaiu Kanepiovou, která ji vyřadila v prvním kole US Open.