Berdych i Kvitová prosvištěli v Melbourne do 2. kola. Slaví i Vondroušová

Berdych po finále turnaje v Dauhá také v Melbourne potvrdil, že je po půlroční pauze kvůli zranění zad ve výborné formě. V prvním dvou setech proti chybujícímu Edmundovi naprosto dominoval a povolil mu jen tři hry. Ve třetí sadě se britský tenista zlepšil a za stavu 5:4 si při Berdychově servisu vypracoval vůbec první brejkbol v zápase. Neproměnil ho ale a set nezískal, naopak sám vzápětí o podání přišel.

Berdych ve dvanácté hře třetí sady ukončil zápas esem. V dalším kole ho čeká Nizozemec Robin Haase. Na Australian Open, který je jeho nejúspěšnějším grandslamem, Berdych obhajuje čtvrtfinále.

"Na kurtu jsem se cítil opravdu dobře, tohle teplé počasí v Melbourne mi vyhovuje. Los byl na první kolo dost těžký. Jsem ale spokojen s tím, jak jsem hrál," uvedl Berdych v krátkém interview na kurtu bezprostředně po zápase.

Vondroušová nepřipustila komplikace

Úvod utkání mezi Markétou Vondroušovou a Jevgenijí Rodinovou se nesl v duchu ostrých výměn od základní čáry. Sokolovská rodačka drtivou většinu svých úderů směřovala do bekhendové strany a za stavu 2:1 si při podání soupeřky vybojovala čtyři brejkboly, ani jeden však nevyužila.

Devatenáctiletá Češka se snažila na agresivní hru Rodinové reagovat změnou tempa hry, pozornost své soupeřky několikrát úspěšně otestovala kraťasy. Pestřejší hra o deset let mladší Vondroušové slavila úspěch v osmé hře prvního setu, kdy soupeřce poprvé prolomila podání a šla do vedení 5:3.

Tomáš Berdych se raduje z postupu do 2. kola Australian Open.

Andy Brownbill, ČTK/AP

Se zabandážovaným pravým kolenem hrající Vondroušová set zakončila druhým esem a po 33 minutách utkání se ujala vedení 1:0 na sety. I ve druhém setu se vítězka z Bielu snažila o aktivní hru do bekhendu Rodinové. Na problémy si zbytečně zadělala při svém prvním gamu na podání, když dvěma dvojchybami v řadě dala soupeřce šanci. I přesto však rodačku z Moskvy k brejku nepustila a nadále si držela servis.

Rodinová postupem času zkoušela narušit rytmus české hráčky přechody na síť, ani tato taktika však na v pohodě hrající 73. hráčku světa nezabrala. Vondroušová podruhé v zápase vzala soupeřce servis za stavu 1:1. Poté si však bývalá juniorská světová jednička vybrala nejslabší chvilku v dosavadním průběhu zápasu, když si čistou hrou poprvé prohrála vlastní servis a vrátila Rusku do hry.

Série prohraných podání však pokračovala. Výborný return a zkrácení hry pomohly české hráčce podruhé v řadě svoji soupeřku brejknout a jít do vedení 3:2. V horkém počasí získávala s přibývajícím časem čím dál více navrch česká hráčka, která se nadále pestrou hrou snažila diktovat temto hry. Klíčový moment utkání přišel za stavu 4:2, když Vondroušová znovu prolomila soupeřčin servis a dostala se do třígamového vedení.

Tomáš Berdych slaví výhru v 1. kole Australian Open.

Andy Brownbill, ČTK/AP

V posledním gamu vsadila Rodinová vše na jednu kartu, v pohodě hrající Češka však soupeřce už nic nedovolila a čistou hrou si za hodinu a jedenáct minut zajistila postup do druhého kola Australian Open.

Kvitová měla převahu

„Věděla jsem, co od soupeřky čekat, byla jsem na ní dobře připravená a hlavně jsem hrála dobře," říkala spokojená vítězka. Vondroušovou čeká v druhém kole Chorvatka Petra Martičová, která si na úvod poradila jednoznačně s Britkou Watsonovou (6:1, 6:2).

Kvitová nasázela 26 vítězných úderů, z toho osm es, a většinu zápasu měla převahu. V prvním setu ale dvakrát přišla o výhodu brejku, který potvrdila až do třetice čistou hrou v deváté hře. Ve druhé sadě získala dvakrát tři gamy v řadě, poprvé od stavu 0:1 a podruhé od 2:3.

Kvitová - Rybáriková

sntv

Do druhého kola v Melbourne Kvitová postoupila poprvé od roku 2016. Loni vypadla v 1. kole a o rok dříve kvůli vážnému poranění ruky z přepadení nehrála. Nyní ji čeká Rumunka Irina-Camelie Beguová, kterou porazila ve všech třech vzájemných zápasech.

Strýcová znovu podlehla své přemožitelce z Paříže

V prvním kole skončila cesta Barbory Strýcové, která nestačila na kazašskou soupeřku Julii Putincevovou a po téměř dvouhodinové bitvě podlehla 4:6, 6:7.

Plzeňská rodačka dle své tradice často zkoušela přechody na síť se střídavou úspěšností. Osudné se jí staly nevynucené chyby, které rozhodly především v tie breaku druhé sady.

Česká tenistka Barbora Strýcová vypadla v 1. kole Australian Open

sntv

Česká tenistka během zápasu tradičně ukázala své emoce, nepovedené údery často okomentovala hlasitými nadávkami. Strýcová tak Putincevové podlehla ve druhém utkání v řadě, naposledy ji Putincevová vyřadila také na grandslamovém turnaje v loňském roce v osmifinále French Open.

"Nadějné okamžiky tam byly, ale nedokázala jsem poskládat tři čtyři balony za sebou. Štval mě gem za stavu 3:1 ve druhém setu, kdy jsem podávala s větrem a nezvládla jsem to. Pak jsem měla 5:5 a 40:0 na můj servis, taky jsem to vyřešila špatně. Byla to hra na hru, v tie breaku jsem zkazila tři nahrané balony. Mohlo to dopadnout jinak. Proti takové holce se mi ale nehraje vůbec dobře a já jsem se necítila ve své kůži," svěřila se po utkání Tenisovému světu Strýcová.

Ani Siniaková nepotvrdila loňské grandslamové výsledky a poprvé od US Open 2017 nepřešla ve dvouhře přes první kolo. V úvodním setu vedla 4:3 s brejkem, ale pak prohrála tři hry za sebou i celý set. Ve druhé sadě povolila jednadvacetileté Švýcarce jen dvě hry, jenže následně nezachytila nástup do rozhodující sady a ztrátu 0:3 už nedohnala. Může si spravit chuť ve čtyřhře, kde budou s Barborou Krejčíkovou nasazenými jedničkami.

Kateřina Siniaková na prvním grandslamovém turnaji roku.

Aaron Favila, ČTK/AP

