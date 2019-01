Melbourne se těší na souboj generací, Federer vyzve Tsitsipase. Sabalenková skončila na vycházející hvězdičce

Veliká radost pro domácí fanoušky! Jako první si postup do osmifinále Australian Open zajistila australská hvězda Ashleigh Bartyová, která porazila řeckou tenistku Marii Sakkariovou 7:5, 6:1.

Vítězka si pomohla k triumfu třinácti esy, své soupeřce vzala čtyřikrát podání, své ztratila jen jednou a po hodině a 22 minutách si zajistila postup.

V boji o čtvrtfinále se utká s vítězkou atraktivního duelu mezi Marií Šarapovovou a Caroline Wozniackou.

