Šílený Zverev! Rozjetý Němec agresivním chováním vyděsil sběrače, od rozhodčího dostal varování

Měl jasný cíl. Konečně prolomit grandslamové trápení a postoupit do závěrečných kol. Přesně tak, jak mu to čtvrtá příčka na světového žebříčku diktuje. Nestalo se. Nervózního a chybujícího Alexandera Zvereva vyškolil v osmifinále Australian Open Milos Raonic a po jasné výhře 6:1, 6:1, 7:6 postoupil mezi posledních osm. A svěřenec Ivana Lendla to nesl hodně těžce...