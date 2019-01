Plíškovou čeká ikona. Mám jí co vracet, možná zkusím plán B, hlásí odhodlaně

Hladce proklouzla Karolína Plíšková do čtvrtfinále Australian Open. Šestadvacetiletá Češka smetla Španělku Garbiňe Muguruzaovou ve dvou setech 6:3 a 6:1 a mohla se radovat z postupu mezi osm nejlepších tenistek prvního grandslamového turnaje roku. V dalším kole změří síly s žijící legendou, vítězkou třiadvaceti grandslamů Američankou Serenou Williamsovou. „Mám jí co vracet,“ hlásí odhodlaně Plíšková.

Tak hladký průběh Karolína Plíšková nečekala. Španělku Garbiňe Muguruzaovou smetla v osmifinále ve dvou setech 6:3 a 6:1. „Myslím, že jsem neudělala moc věcí špatně. Měla jsem herní plán a vše fungovalo,“ uvedla Plíšková na oficiálním webu Australian Open. „Podávala jsem dobře a celou dobu jsem se na ni snažila vyvíjet tlak.“

„Tušila jsem, že když ji brejknu, tak by mohla jít herně dolů. A to se potvrdilo. Když jsem ji prorazila podání, cítila jsem se lépe, naopak pro ni to nebylo jednoduché, protože věděla, že by se mnou mohla zase jako už poněkolikáté prohrát,“ vysvětlovala šestadvacetiletá Češka, která věří, že dosavadní zápasy v Melbourne už ji dostatečně prověřily.

„Prošla jsem si tady vším možným, což je výhoda. Hrála jsem dopolední, odpolední i noční zápasy. Zvládla jsem těžká utkání, moje hra se zlepšuje. Fyzicky jsem na tom dobře.“ Ve čtvrtfinále se Plíšková střetne s vítězkou třiadvaceti grandslamů, Serenou Williamsovou. To však v době tiskové konference ještě netušila, neboť duel Williamsové s Halepovou byl teprve na programu.

„Mám oběma co vracet. Se Serenou jsem prohrála loni na US Open. Tehdy jsem nehrála moc dobře, bylo by dobré jí to oplatit. Budou tady jiné podmínky a myslím, že hraju lépe než minulý rok. Budu se držet svého, a když to nebude fungovat možná zkusím plán B,“ usmála se tajemně světová osmička. „Když je Serena ve formě, je těžké proti ní hrát, ale dokáže i chybovat,“ uzavřela Plíšková.