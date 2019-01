Historický moment! Dojde k ryze českému finále?

Tenistky Petra Kvitová a Karolína Plíšková totiž zvládly svá čtvrtfinálová utkání a postoupily do semifinále Australian Open. To si zahrají už ve čtvrtek brzy ráno. Petra Kvitová vyzve překvapení turnaje Danielle Collinsovou a Karolína Plíšková vítězku US Open Naomi Ósakaovou.

Fanoušci jsou výkony českých tenistek nadšeni a věří, že obě své soupeřky porazí. Tím by se přepsaly dějiny tuzemského sportu. Ryze českou záležitostí by totiž finále grandslamu ve dvouhře bylo úplně poprvé.

Historické okénko

V minulosti se proti sobě českoslovenští tenisté setkali ve finále grandslamu několikrát, avšak nikdy se nejednalo o čistě český souboj.

Dvakrát jsme mohli být svědky československého grandslamového finále v rámci mužské dvouhry. Proti sobě se v obou případech utkali legendární český tenista Ivan Lendl a Slovák Miloslav Mečíř. Mečíř byl ve finále grandslamu celkem právě dvakrát, vždy v něm narazil na Lendla a pokaždé prohrál, když uhrál pouze šest gamů.

Tenisová legenda Ivan Lendl.

Petr Horník, Právo

U žen je "česká" bilance grandslamových finále o něco rozsáhlejší a také komplikovanější. V těchto zápasech totiž vždy figurovala Martina Navrátilová, která ale v daných letech již reprezentovala USA. Třikrát se přitom potkala s Hanou Mandlíkovou a jednou s Helenou Sukovou. Její bilance z těchto střetnutí je 2:2, dvě výhry, dvě porážky.

Grandslamová finále Čechoslováků proti krajanům Vítěz Poražený finalista Rok Grandslam Ivan Lendl Miloslav Mečíř 1986 US Open Ivan Lendl Miloslav Mečíř 1989 Australian Open Hana Mandlíková Martina Navrátilová 1985 US Open Martina Navrátilová Hana Mandlíková 1986 Wimbledon Martina Navrátilová Helena Suková 1986 US Open Hana Mandlíková Martina Navrátilová 1987 Australian Open Zdroj: tennisnow.com

Co se týče grandslamových semifinále, ta jsou na dvojnásobnou českou účast bohatší. Naposledy byly v semifinále grandslamového turnaje Petra Kvitová a Lucie Šafářová v roce 2014 ve Wimbledonu. Petra Kvitová, pozdější vítězka celého turnaje, tehdy v semifinále Šafářovou vyřadila po setech 7:6 a 6:1.

Zástupce v semifinále grandslamu jak v mužské, tak i v ženské dvouhře mělo Česko naposledy před necelými devíti lety. V roce 2010 se ve Wimbledonu mezi nejlepší čtyři podívala Petra Kvitová, jež podlehla v semifinále nasazené jedničce Sereně Williamsové, a Tomáš Berdych, který ve svém jediném grandslamovém finále prohrál s Rafaelem Nadalem.

Český tenista Tomáš Berdych a jeho vítězné gesto po utkání s Robinem Haasem na letošním Australian Open.

Aaron Favila, ČTK/AP

Očima sázkařů

V účast Petry Kvitové i Karolíny Plíškové ve finále věří i čeští sázkaři. Vyplývá to z dnešních vyjádření bookmakerů na dotaz ČTK.

Kvitová je podle nich jasnou favoritkou semifinále s nenasazenou Američankou Danielle Collinsovou. Šance Plíškové proti Japonce Naomi Ósakaové hodnotí bookmakeři jako vyrovnané, sázející ve svých tipech favorizují českou tenistku.

Změní se historie?

Kvitová i Plíšková hrají na Australian Open ve skvělé formě. Obě navíc do Melbourne přijely jako čerstvé vítězky jiných turnajů. Petra Kvitová opanovala turnaj v Sydney, Karolína Plíšková nenašla přemožitelku v Brisbane.

Není tedy divu, že očekávání fanoušků jsou velká. Všichni si nyní kladou otázku, na kterou budeme znát odpověď již ve čtvrtek: Budou se přepisovat historické statistiky?

https://www.facebook.com/Sport.cz/posts/10161456633580644