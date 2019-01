Kvitové příběh dojímá i Austrálii. Pořád nemůžu uvěřit, že jsem ve finále, směje se

Usměvavou tenistku z Fulneku zbožňují fanoušci i soupeřky a její příběh návratu po traumatickém zážitku stále dojímá. Však také od příznivců v Melbourne sklidila mohutný aplaus, i když vyřadila domácí Ashley Bartyovou.

„Byly momenty a dny, kdy jsem nepřemýšlela moc pozitivně. Trvalo mně to pět let dostat se znovu do finále grandslamu a rozhodně jsem to neměla jednoduché. Že jsem to nevzdala, beru jako největší věc, co jsem dokázala," vracela s k nelehkému období před sobotním duelem s Naomi Ósakaovovu.

Juchuuuuu I'm in the final of the @AustralianOpen 🤭 pic.twitter.com/sYpIxipwqJ — Petra Kvitova (@Petra_Kvitova) 24. ledna 2019

Japonka má stejně jako Kvitová na turnaji výbornou formu. Česká lvice své soupeřky drtila, Danielle Collinsové v semifinále dokonce nadělila kanára. Jenže sama tuší, že proti poslední vítězce US Open ji čeká hodně těžká práce.

„Musím hrát svůj nejlepší tenis. Naomi je v ráži a má velmi dobrou formu. Vím, že proti mně bude stát výborná soupeřka a bude to doufám i výborný tenis," předpovídala Kvitová s tím, že před zápasem má v hlavě pouze útok na titul a ne fakt, že se v případě výhry může stát světovou jedničkou.

Australian Open, semifinále: Kvitová - Collinsová

sntv

„Bude to asi jiný než ty finále předtím. S Marií (Šarapovovou) jsem nebyla favoritka vůbec, s Eugenií (Bouchardovou) jsem byla zase větší favoritka. Teď myslím, že bude větší favoritkou ona, ale nebude to asi o tolik. Já jsem celý turnaj předváděla dobrý tenis, tak budu spokojená, když ho předvedu i ve finále," pokračovala.

„Pořád tomu nemůžu uvěřit"

Účast ve finále ji prý natolik překvapila, že si ještě nestihla uvědomit váhu příštího duelu a nastavit si na něj hlavu: „Pořád ještě nemůžu uvěřit, že jsem ve finále, takže je pro mě těžké nad tím přemýšlet. Bude se snažit to asi vzít spíš jako každý jiný zápas, abych si na sebe nevytvářela zbytečný tlak."

Každopádně, i po téměř čtrnáctidenním turnajovém maratonu ve spalujících vedrech cítí, že na finálový duel má dost sil.

„Doufám, že mi síly ještě zbyly. Nejsme nijak extra unavená, jsem trochu zataženější, ale to se myslím dá během dneška do kupy a bude to fajn. Ve finále se vás nikdo neptá, jestli jste zraněná nebo unavená. Tak se mi na to neptejte taky," rýpla si s úsměvem na rtech do novinářů.