Pět klíčových momentů Australian Open: České pozdvižení v Melbourne a lekce od třicátníků

První grandslam sezony je minulostí a světový tenis na něm zaznamenal hned několik zásadních okamžiků, na které se bude vzpomínat. Co nejzajímavějšího nabídlo Australian Open?

Příběh Petry Kvitové

Sice poprvé v kariéře neuspěla v grandslamovém finále, ale i po porážce v boji o titul a pozici světové jedničky sklízela v Melbourne aplaus, jako by se šampionkou stala. I oficiální stránky turnaje uvádějí: „Kvitová jde na druhé místo žebříčku, ale je jedničkou co do lidského příběhu."

Australské publikum během její cesty do finále dávalo najevo, jak obrovský respekt chová k tenistce z Fulneku, která se po dvou letech od násilného přepadení, po němž byla kvůli ošklivě pořezané levé ruce blízko konce kariéry, dokázala znovu vyškrábat na absolutní vrchol. Když ji otázkou na téma traumatického zážitku rozplakal na kurtu po čtvrtfinále legendární Jim Courier, jen málokdo z přihlížejících se ubránil dojetí.

Djokovič králem, výměna generací se zase nekoná

Historie i současnost Australian Open už má nezpochybnitelného krále. Novak Djokovič vybojoval v Melbourne sedmý titul, což se nikomu před ním nepovedlo. Má nyní o jednu trofej víc než Roger Federer a Roy Emerson. Ve finále nedal šanci ani Rafaelu Nadalovi, který do té doby kosil jednoho soupeře za druhým.

Přestože v současném světovém tenisu je už delší čas hned několik mimořádných mladých hráčů s nejvyššími ambicemi, oba slavní třicátníci znovu ukázali, že na turnajích velké čtyřky zatím žádnou výměnu gard nehodlají připustit. Djokovič vyřadil Denise Shapovalova i Daniila Medveděva. Senzační přemožitel Rogera Federera, Stefanos Tsitsipas, pak dostal tvrdou lekci od Nadala v semifinále.

Djokovič posedmé vybojoval titul na Australian Open

Neuvěřitelný obrat Karolíny Plíškové

Porazit 23násobnou grandslamovou šampionku Serenu Williamsovou je vždy mimořádně obtížné, ale zvítězit, když prohráváte 1:5 a 30:40 ve třetí sadě? To dokáže jen Karolína Plíšková, která senzačním obratem ve čtvrtfinálovém duelu šokovala svět. „Něco takového jsem ještě neviděla," smekla před Češkou fenomenální Američanka.

Sestřih utkání Karolína Plíšková – Serena Williamsová

Naomi Ósakaová – první asijská světová jednička

Nenechala nikoho na pochybách, že právě ona je momentálně nejlepší tenistkou světa. Po US Open ovládla i první grandslam sezony. Ve finále s mnohem zkušenější Kvitovou ustála i mimořádně kritickou situaci, kdy prohospodařila tři mečboly a prohrála druhý set. Během jednoho gamu se z krize oklepala a útočnou hrou s minimem chyb dovedla zápas k vítězství. Ve 21 letech se stala vůbec první Asiatkou v čele žebříčku.

Andy Murray naposledy?

Nebyla to jen Petra Kvitová, kdo dojal osazenstvo tribun v Melbourne i u televizních obrazovek. Už před turnajem Andy Murray oznámil, že kvůli přetrvávajícím bolestem v kyčli letos nejspíš bude muset ukončit kariéru. Bývalá světová jednička, trojnásobný grandslamový vítěz, dvojnásobný olympijský šampion a vítěz Davis Cupu nakonec v Melbourne ztroskotal už v prvním kole, typicky po vyčerpávající pětisetové bitvě se Španělem Robertem Bautistou. Porážce navzdory se pak nezlomný skotský buldok od publika dočkal obřích ovací, které byly pro něj v Melbourne dost možná poslední.