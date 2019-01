Tenis, dítě, svatba. Letošní rok určitě nebude nudný, říká daviscupová jednička Veselý

Tenistu Tomáše Berdycha kouč Jaroslav Navrátil k návratu do daviscupového týmu nepřemluvil, jedničkou v nadcházejícím utkání kvalifikace Davisova poháru proti Nizozemsku (1.-2. 2.) tak bude znovu Jiří Veselý. S ním do Ostravy přijeli ještě Lukáš Rosol, Adam Pavlásek a junioři Tomáš Machač a Jiří Lehečka.

„Když budu mluvit za sebe, cítím, že by forma mohla být lepší. Ale to může být vždy. Uhrál jsem semifinále na challengeru, získal nějaké zápasy. Loni jsem měl spoustu měsíců, kdy jsem nehrál, marodil jsem. Chybí mi zápasová praxe, trošku sebevědomí," připustil Veselý.

I proto Nizozemce v čele s 54. hráčem světa Robinem Haasem považuje Veselý, který figuruje ve světovém žebříčku až na 97. příčce, za favority. „Mají velmi kvalitní tým, ale myslím si, že ani jejich forma není v nějak extra suprovém stavu. Haase, co vím, tak poslední zápasy úplně nezářil. Bude to vyrovnané utkání, na domácí půdě hrajeme lépe. Ale uvidíme, jak nám všechno sedne. Povrch by měl vyhovovat nám, je středně rychlý, takže věřím, že do pátku se dokážeme připravit. A zabojujeme o to, abychom se dostali do závěrečné části," slíbil Veselý.

Všechny zápasy se budou v novém formátu, který vyvrcholí finálovým turnajem v Madridu, hrát na dva vítězné sety a jen ve dvou dnech. Kvalifikační kolo se skládá ze dvou pátečních dvouher a sobotní čtyřhry se zbylými dvouhrami. „Nám hráčům tohle vyhovuje víc. Máme další turnaje, většinou jsme z Davis Cupu odjížděli fyzicky i psychicky vyčerpaní," připustil Veselý, který je připraven hrát dvouhru i debla. „Uvidíme, jak síly rozvrhneme. Jestli budu hrát oba dny, nebo jen jeden," řekl.

Do Ostravy se velmi těšil. Zápasy v českých barvách ho vždy dokázaly zvednout. „Poslední dva tři Davis Cupy to tak cítím. Řekl bych, že právě od Holandska, kde jsme hráli na antuce, a i když jsme prohráli (loni v Haagu Češi prohráli, i když už vedli 2:0 na zápasy, a podruhé v historii opustili Světovou skupinu - pozn. aut.), tak ty zápasy byly slušné. V Maďarsku, až na páteční zaváhání, jsem taky podal slušný výkon. Těším se a věřím, že týmu pomůžu, abychom zvítězili," řekla česká daviscupová jednička, kterou čeká zajímavý rok i mimo kurt.

Loni se zasnoubil, letos jej čeká svatba a brzy i narození prvního potomka. „Ještě máme pár týdnů do přírůstku. Mělo by to být na přelomu února a března. Pak bude následovat i svatba. Letošní rok určitě nebude nudný. Ale na Davis Cup budu ještě v klidu," pousmál se Veselý.