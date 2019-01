Rosol má pořád chuť reprezentovat. Forma je, slibuje fanouškům

V Porubě ukázal na mladšího Pavláska, v Maďarsku na Rosola. V obou případech to vyšlo. „Ať hraje kdokoliv, důležité bude nasbírat tři body," nedělal si z toho hlavu nejzkušenější aktivní tenista v týmu 33letý Rosol.

Věříte v pozici dvojky za Veselým, tak jako naposledy v Maďarsku?

Jasně, ono se to nějak všechno promixuje. Ještě máme čas do čtvrtka. Uvidíme. Vše je zase otevřené. Ať hraje kdokoliv, ale hlavně ať posbíráme ty tři body.

https://www.facebook.com/czechdaviscupteam/posts/10161464365435523

S jakou formou jste přijel do Ostravy?

Forma je. Po Austrálii, kde jsem týden nebyl úplně v pohodě, si zase zvykám na halu. Cítil jsem se po tom cestování unavený, ale teď už to je zpátky zase v těch dobrých kolejích. Důležité je, že se mi vyhýbají zranění.

Zdravotní obtíže vás docela trápily. Cítíte se teď za poslední roky nejlépe?

To bych rád řekl, ale úplně tak to zase není. Nějaká zranění mě trápila i v Austrálii. Pořád něco, maličkosti, které mě lehce omezovaly, což ale na té úrovni, kdy se hra strašně zrychluje je hodně limitující. Ale věřím, že teď už to bude v pohodě. Máme v Ostravě kolem sebe skvělý tým, který se o nás postará.

Jste známý tím, že umíte v Davisově poháru zabojovat. Už jste tu energii znovu nasál?

Když dostanu příležitost hrát, tak určitě předvedu, co budu moct a na co moje tělo a momentální výkonnost budou stačit.

Český tenista Lukáš Rosol poté, co v daviscupové baráži v Maďarsku přidal třetí rozhodující bod.

Czech Davis Cup Team, Facebook

S Nizozemci jste v roce 2017 v podobném složení prohráli 2:3 a vypadli ze Světové skupiny. Čekáte podobný zápas?

Je to podobný zápas. S tím rozdílem, že máme možnost hrát doma, na svém povrchu a s fanoušky, kteří budou na naší straně. Věřím, že nám ta malá procenta pomůžou k tomu, abychom udělali tři body.

Davisův pohár se letos hraje poprvé novým systémem. Jen ve dvou dnech a na dva vítězné sety. Je větší šance k nějakému překvapení?

Určitě ano a popravdě nevím úplně co od toho čekat. Mám radši delší zápasy. Důležité bude chytit začátky setů. Uvidíme, co to přinese.

Jak vnímáte Robina Haaseho a případnou dvojku, jednoho z bratru Griekspoorů?

Nevím, kdo z těch dvou bude hrát, jestli mladší Tallon, nebo starší Scott, ale podle mě je Tallon o něco lepší. Já ale více znám toho staršího. Mají stabilní tým. Ale překvapilo mě, že Thiemo De Bakker není v týmu jako pátý, aby mohl na poslední bod naskočit, kdyby se rozhodovalo. Ale nebude to lehký zápas.

S Robinem Haasem jste hrál šestkrát a pět utkání jste vyhrál. Sedí vám jeho hra?

Vždy to byly boje na tři sety, nějaké koncovky rozhodovaly, bylo to vyrovnané. Ano, jeho hra mi vyhovuje trochu lépe než nějací jiní hráči.

Lukáš Rosol srovnal duel s Maďarskem.

Czech davis cup team, Facebook

Je pro vás motivace vyhrát větší, když jste s nimi předloni prohráli 2:3 v Haagu?

Každý Davis Cup je motivace, a tím, že jsme si nimi vypadli ze Světové skupiny, je to ještě větší. Máme za sebou naše diváky, kteří nás budou tlačit. Ale chceme vyhrát i proto, abychom se dostali do té užší světové skupiny, do toho pavouka, který hraje na konci roku v Madridu. Každý se tam chce dostat.

V Madridu bez vlastních fanoušků, jaké by to bylo?

Asi by někdo přijel, kromě Španělů budou všichni na neutrální půdě. To je ještě ale daleko, musíme porazit těžkého soupeře, se kterým jsme poslední utkání prohráli. Jestli se tam dostaneme, bude to pecka.

Jak se vám zamlouvá nový systém s kvalifikací a závěrečným turnajem jako ve fotbale?

Je to zajímavé, nevím, co od toho očekávat. Bude to po mnoha letech novinka. Motivují hráče asi většími penězi, ale nevím, zda to ti nejlepší budou nakonec hrát. Co jsem slyšel, tak to některým nevyhovuje termínově, jiným vadí povrch. Mělo se to hrát na antuce, pak v hale. Bude to jiné, schválili to, asi vědí proč. Bereme to tak, jak to je.

Ohlasy od soupeřů z okruhu vnímáte?

Negativní jsem neslyšel. Ale některým to nevyhovuje v kalendáři. Ale ta sezona je tak dlouhá, že se může stát spoustu věcí a třeba tam budou všichni ti nejlepší. Nevím. Hlavně abychom se tam dostali my.

Na prvním grandslamu v Austrálii jste se nedostal do hlavní soutěže. Co to pro vás znamenalo?

Zásadní to pro mě nebylo. Jsem rád, že můžu i ve 33 letech zase hrát na grandslamech a postupně se připravovat na to, abych se mohl probojovat výše. Zkusím se probojovat do hlavní soutěže některého z grandslamů v průběhu sezony. Věřím, že kdybych hrál teď příští čtyři měsíce dobře, tak se do hlavní soutěže dostanu přímo.

V prosinci jste v anketě Zlatý kanár zvolen skokanem roku. Jak jste tohle ocenění vnímal?

Je to pro mě ctí, že jsem to dostal, že mi ještě věří. Je to hezké. Ono to ale bylo zapříčiněné hodně tím, že jsem byl zraněný a vypadl jsem ze žebříčku a ten můj posun byl největší. Věřím, že to půjde ještě nahoru. Jestli budu osmdesátý, padesátý nebo stý nevím. Uvidím, jak to půjde. Kariéru ještě nekončím. V Ostravě jsem tuším posedmé a ještě tři čtyři Davis Cupy bych si klidně zahrál. Bylo by to fajn. Uvidím, co dovolí tělo.