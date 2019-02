Kapitán velí lazaretu. Teenageři na plac? Moc variant nemáme, říká Navrátil

Jiří Veselý sice získal v Ostravě první bod, zároveň si však natáhl stehenní sval a ještě si vykloubil prst na pravé noze. Další start je u něj s velkým, ale opravdu hodně velikým otazníkem.

Adam Pavlásek si pak v týdnu natrhl vaz v kotníku a je ze hry úplně...

Navrátilovi tak zbývá pouze zdravý Lukáš Rosol a dva teenageři Jiří Lehečka a Tomáš Macháč, kteří měli nasát atmosféru a případně si zahrát za rozhodnutého stavu. Teď je ale ve vzduchu varianta, že si jeden z nich stoupne na kurt buď v deblu, nebo proti nizozemské jedničce Robinu Haasemu, který Rosola rozdrtil v pátek za 68 minut.

„S vykloubeným prstem na noze jsem se v tenise ještě nesetkal," podivoval se Veselého zranění Navrátil. „Teď si nedovedu představit, že by hrál Jirka debl a pak ještě nastoupil v duelu prvních hráčů...," dodal kapitán, který měl před soubojem s Nizozemci jako žolíka připraveného Pavláska. Tenhle plán se mu ale ve středu začal bortit.

„Adamovi se to přihodilo na tréninku, ve čtvrtek mu kotník natekl a na vyšetření se ukázalo, že je to špatné," litoval Navrátil.

Nizozemci mají na sobotu připraven velmi dobrý deblový pár Rojer, Middelkoop, případně může jít hrát čtyřhru i Haase, který se v pátek moc nezapotil.

„Bude to těžké, ale pořád je to v našich silách. Já pevně věřím, že se dá Jirka do kupy, aby byl stoprocentní. Debla budeme muset vyhrát," řekl Rosol, na kterém bude největší tíha sobotního dne, kdy se nejprve odehraje čtyřhra, následuje souboj jedniček a nakonec by šly hrát týmové dvojky.

„Musíme to nějak vymyslet. A hlavně do toho jít naplno," burcoval Rosol.

Pro duo tenisových jinochů může mít seznamovací daviscupový víkend nečekaně dramatické vyvrcholení. „Lehečka i Macháč hráli celý týden slušně, ale bylo to na podobné úrovni," řekl Navrátil. „Zažil jsem hodně daviscupových debutů, všechny ale byly za rozhodnutého stavu..."

Koho vybrat? „Macháč má za sebou dobře zvládnuté turnaje, Lehečka zase letos odehrál víc zápasů. Vážně nevím," krčil rameny Navrátil.

Vyhecovaná atmosféra může dolehnout i na mnohem ostřílenější borce. „Ten Davis Cup je specifický, já jsem byl na začátku zápasu s Haasem taky nějak zatažený," tvrdil Rosol.

Češi zbraně neskládají, v sobotu je ale čeká drsná ostravská šichta.