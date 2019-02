Nástupce Federera? Švýcarsko v Davis Cupu nadchl teprve patnáctiletý mladík

I když se Švýcarsko o uplynulém víkendu neprobojovalo do finále Davis Cupu, radost fanouškům udělal teprve patnáctiletý Jerome Kym. Talentovaný mladík nastoupil do čtyřhry a po boku Henriho Laaksonena při své premiéře pro svou zemi v zápase s Ruskem vybojoval bod. Roste nový Roger Federer?

Roger Federer se už několik let Davis Cupu neúčastní a rozhodně to nezmění ani nový systém soutěže, kdy bude finálový turnaj na jednom místě hrát osmnáct zemí. „Nemyslím si, že by mi tenhle formát vyhovoval,“ prohlásil před časem fenomenální tenista. A tak se kapitán Švýcarska Severin Luthi rozhodl do týmu povolat i mladé hráče.

Pozvánku na kvalifikaci s Ruskem dostal i teprve patnáctiletý Jerome Kym. Talentovaný mladík se vůbec nezalekl, celý týden tvrdě makal a svou pílí Luthiho přesvědčil, že by měl dostat možnost ukázat, co v něm je. Kym si tak v Davis Cupu odbyl svou premiéru, když byl po boku Henriho Laaksonena nasazen do čtyřhry.

Change of nomination in the Swiss team for the doubles: it will be Henri Laaksonen and @jeromekym taking on Evgeny Donskoy/Andrey Rublev #SUIRUS #SupportTheSwiss pic.twitter.com/6MFxekKJFh — Swiss Tennis (@swiss_tennis) 2. února 2019

Debut to byl parádní. Kym před domácím publikem v Bielu hrál výborně a svým výkonem pomohl k výhře 4:6, 6:3 a 7:6 nad dvojicí Andrej Rubljov, Jevgenij Donskoj. „Líbilo se mi, jak Jerome celý týden během tréninku pracoval. Ukázal mi, že chce opravdu hrát, byl nažhavený, že si chce odbýt premiéru,“ vysvětloval Luthi své rozhodnutí na webu swisstennis.ch.

Švýcarsko sice přes Rusko do finálového turnaje v Madridu neprošlo, neboť prohrálo 1:3 na body. Avšak výkon Jeromeho Kyma fanoušky v hale i kapitána Severina Luthiho nadchl. "Byl jsem trochu nervózní. Dostal jsem příležitost ukázat lidem, co v tomto sportu umím," uvedl Kym po vítězné čtyřhře. A tak všichni doufají, že mladík, který loni na evropském šampionátu do šestnácti let získal bronz, by jednou mohl být nástupcem legendárního Rogera Federera.