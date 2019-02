Jsem šťastná, koleno mě už nelimituje, svěřila se Vondroušová

S Bárou Strýcovou ale v deblu došly až do semifinále, ve výběru Petra Pály proto nechybí. „Koleno je lepší. Stará se tu o nás spousta lidí, takže mi s tím určitě všichni budou pomáhat a bude to dobré," řekla po příjezdu do Ostravy Vondroušová. Po návratu z Austrálie s kolenem ale raději oběhla několik lékařů. „Zjistili, že operovat se to nemusí. Je to jen přetažený sval. Uvolňujeme to, tejpujeme a dost mi to pomáhá. Nijak mě to nelimituje, takže jsem šťastná."

Do Ostravy přijela Vondroušová v úterý kolem poledne jako druhá. Už v neděli dorazila Barbora Krejčíková, Karolína Plíšková a Kateřina Siniaková do Ostravy přicestovaly až v úterý večer a první trénink je čekal ve středu dopoledne. „Najedla jsem se a hned šla trénovat. Kurt je fajn, jen ta světla mi trochu vadila. Ale zvykla jsem si na to rychle, navíc je ještě dost času se na to prostředí tady adaptovat," svěřila se 19letá tenistka s prvními dojmy z ostravského prostředí, které zažilo už několik fedcupových bitev.

Markéta Vondroušová si zvyká v Ostravě na kurt před utkání Fed Cupu proti Rumunsku.

Petr Sznapka, ČTK

Vondroušová u nich ale nebyla. Zatím jedinou zkušenost má s předloňského semifinále na Floridě proti USA (2:3), kde prohrála s Coco Vandewegheovou, pak ale výhrou nad Lauren Davisovou dala Češkám před čtyřhrou naději na finále. „Je fajn, že mám premiéru už za sebou, není to pro mě všechno tak nové. Jsem nadšená, že tady jsem, protože v té konkurenci je super, že jsem se sem vůbec dostala," řekla rodačka ze severočeského Sokolova.

S rumunským tenisem nicméně příliš zkušeností nemá. Na okruhu potkala zatím jen na loňském Rolland Garros Bogdanovou a porážkou skončil i debl proti Niculescuové. „Alespoň mám větší motivaci je porazit a tu porážku jim vrátit," smála se Vondroušová.

Markéta Vondroušová hovoří s novináři.

Petr Sznapka, ČTK