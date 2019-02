Vítězka dvou grandslamů Sestini Hlaváčková přerušila kariéru. Bude maminkou

Andrea Sestini Hlaváčková bude maminkou. Vítězka dvou grandslamů v ženské čtyřhře ve středu na tiskové konferenci oznámila, že je těhotná. Jestli se dvaatřicetiletá hráčka vrátí k tenisu zatím není jisté, ale nevylučuje to. „Nedovedu si to teď moc představit, ale nechci si tyhle dveře zavírat,“ prohlásila bývalá světová trojka v deblu.

Okruh tenisových maminek bude zase o něco širší. S radostnou novinou tentokrát přišla česká hvězda. Vítězka dvou grandslamů ve čtyřhře, Andrea Sestini Hlaváčková, je těhotná. „Založení rodiny jsme plánovali už delší dobu. Povedlo se nám to velmi rychle poté, co jsme se začali snažit," prozradila dvaatřicetiletá hráčka na středeční tiskové konferenci.

O svém těhotenství jako jedné z prvních řekla své parťačce v deblu a kamarádce Barboře Strýcové, aby se mohla poohlédnout po jiné kolegyni. „Volala jsem jí to prakticky hned po kontrole, křičela radostí, takže, myslím, byla v pohodě," vyprávěla úspěšná tenistka, která v tuhle chvíli ještě neví, zda se na kurty vrátí.

„Nedovedu si to teď moc představit, ale nechci si tyhle dveře zavírat. Nechávám si tuhle možnost otevřenou, ale neupínám se na to. Teď se těším, že budu maminkou," vyprávěla hráčka, která už upustila od tréninku, ale pořád má mnoho dalších aktivit. Chodí na taneční hodiny k Marku Dědíkovi a působí jako televizní sportovní reportérka.

„Tahle práce mě baví a přináší mi něco podobného, co mi přinášel tenis. Je to pro mě určitý adrenalin, určitá výzva. Ráda bych se jednou dostala na olympiádu jako reportérka," dodala. Andrea Sestini Hlaváčková byla během své kariéry úspěšná hlavně v deblu. Spolu s Lucií Hradeckou vyhrála French Open, US Open a na olympiádě v Londýně spolu získaly stříbro. Dalšího velkého úspěchu dosáhla spolu s Maďarkou Timeou Babosovou, když ovládly prestižní Turnaj mistryň.