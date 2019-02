Halepová se chystá na Češky. Co řekla rumunská hvězda o Plíškové?

„Je to velmi dobrá hráčka a šampionka, vždyť vyhrála tolik turnajů. Hraje tenis opravdu na té nejvyšší úrovni. Navíc je to jedna z mých nejlepších kamarádek na okruhu. Jsem šťastná, že sem přijela a že si proti sobě zahrajeme. Ale zároveň vím, že to proti ní bude hodně těžké," řekla po příjezdu do Ostravy světová trojka Halepová.

„Simona patří k těm několika málo holkám na okruhu s nimiž se bavím trochu více. Na to, jak je to dobrá hráčka a kolik toho vyhrála, mi přijde, že je stále nohami na zemi. Vycházíme spolu opravdu dobře," přitakala při neúčasti Petry Kvitové česká daviscupová jednička Karolína Plíšková.

Karolína Plíšková na tréninku českých tenistek v Ostravě.

Petr Sznapka, ČTK

Ta má sice na začátku roku skvělou bilanci deseti výher a jediné porážky, ve vzájemném měření sil ale dominuje Rumunka, která vyhrála šest z osmi zápasů. „Ale ve Fed Cupu vedu jedna nula. A když jsme se utkaly naposledy na turnaji, tak jsem ji taky porazila. To jsou jediné zápasy, které si s pamatuju," vtipkovala pátá hráčka světa Plíšková.

„Nehrálo se mi proti ní nikdy úplně blbě, ale je to výborná hráčka, hodně toho vrátí. Myslím, že teď není v té nejlepší formě, toho se budu snažit využít," řekla Plíšková před sobotním soubojem jedniček.

Dobře naladěná Karolína Plíšková na tiskové konferenci českého týmu před víkendovým utkáním s Rumunskem.

Petr Sznapka, ČTK

Halepová se v Ostravě cítí dobře, trochu se pere jen s barvou kurtu. „Je trošku zvláštní, protože je zelený a trochu podobný míčku. Ale na to si zvyknu," pousmála se Halepová, podle níž síla českého týmu kvůli absenci Petry Kvitové příliš neutrpí.

„Češky mají vždycky velmi dobrý tým, je proti nim těžké hrát. Vyhrály spoustu zápasů i v nekompletním složení. Těžko říct, jak silné budou bez Petry. Je to skvělá hráčka, chybět bude. To je bez debat," přemítala Halepová.