Ještě jsme neviděli nejlepší verzi Karolíny, říká španělská trenérka české hvězdy

Martínezová začala s Plíškovou spolupracovat na základě telefonátu od australské kamarádky Rennae Stubbsové. Stačila jedna večeře a trenérský tým české hráčky se rozrostl o wimbledonskou vítězku z roku 1994.

„Před dvěma lety jsem tu byla se španělským týmem a bylo to dost jiné. Teď jsem tu s Karolínou a cítím se moc dobře a vítaná," popisovala Martínezová pro hlouček novinářů. Spolupráce Plíškovou už málem přinesla plody v Melbourne, kde vysoká Češka otočila takřka ztracený duel se Serenou Williamsovou a pak tři sety trápila v semifinále pozdější vítězku Ósakaovou.

Fed Cup Feeling 😆 pic.twitter.com/WZlyINHepn — Karolina Pliskova (@KaPliskova) 6. února 2019

„Karolína pracuje tvrdě, hodně maká na kondici se svým novým fitness koučem a na různých technických věcech. Pořád tam je ale hodně prostoru na zlepšení, hlavně co se týká motoriky. Ale už teď se hýbe mnohem lépe, obrana je z její strany také mnohem agresivnější, měla by získávat i body na síti. Nevidíme ještě nejlepší verzi Karolíny, ale doufám, že v polovině roku, nebo ke konci už se naše práce ještě víc projeví," tvrdí Martínezová.

Sama má k Fed Cupu velmi srdečný vztah. V devadesátých letech ho dokázala vyhrát hned pětkrát. „A hrála jsem ještě dalších pět finále," připomněla španělská trenérka. „Byly to skvělé časy, ale také hodně stresující. Ten fedcupový týden byl vždycky velice náročný. Když jsme hráli doma, tak se na nás každý díval, po týdnu jsem se cítila úplně vyčerpaná, protože jsem hrála za tým, za zemi. Hrát jen za sebe je pochopitelně úplně jiné."

https://www.facebook.com/czechfedcupteam/posts/10158341038659517

Ve Španělsku se Martínezová přetahovala o pozornost s Arantxou Sánchezovou-Vicariovou a v tom vidí jistou podobnost s rivalitou Plíškové a Petry Kvitové. „Rozdíl je ale v tom, že vy tady máte spoustu dalších vynikajících hráček, těch fedcupových týmů byste postavili klidně víc, my tehdy ve Španělsku jen jeden."

Od víkendu čeká Martínezová hodně vyrovnanou bitvu, obzvlášť kvůli přítomnosti Simony Halepové v rumunském týmu. „Publikum pomůže, takže doufám, že Česko vyhraje. Ale bude to těsné."

Pak už bude její pozornost upnuta zase čistě jen k Plíškové. Proto věří, že jejich kooperace bude zakončena velkým titulem. „Karolína ukázala, že už je na to zralá. Ale chce to trpělivost. Podívejte se na Halepovou nebo Wozniackou. Načekaly se, ale grandslam vyhrály. Je hrozně těžké uhrát sedm zápasů za dva týdny. Všechno do sebe musí zapadnout. Ale Karolína na to určitě má," tvrdí Martínezová.

Promiň, Martino Psal se rok 1994 a všichni už se chystali oslavovat jubilejní desátý titul Martiny Navrátilové z wimbledonské dvouhry. Jenže do prvního grandslamového finále kariéry se dostala tehdy 22letá Conchita Martínezová a ta legendě z Řevnic plány překazila. Největší favoritka Steffi Grafová tehdy vypadla už v 1. kole s Američankou McNeilovou, kterou Martínezová porazila v semifinále 10:8 ve třetí sadě. Pak si vyšlápla i na Navrátilovou. „Nastoupit proti ní ve finále bylo úžasné. Tenkrát jsem ji už dvakrát porazila na antuce v Římě, takže jsem si docela věřila. Promiň, Martino, to byl prostě můj turnaj," líčila Španělka, která zůstala u jediného grandslamového titulu - ve finále Australian Open 1998 prohrála s Hingisovou, o dva roky později na Roland Garros s Pierceovou. „Všichni mi to připomínají, že jsem vyhrála Wimbledon, porazila Martinu na trávě a diví se, že jsem nevyhrála grandslam na antuce..."