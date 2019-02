Simona mi všechno vrátila zpátky, to je její styl, přiznala Plíšková

Dělala, co mohla. Vyzrát na neoblíbenou soupeřku Simonu Halepovou se ale Karolíně Plíškové nepovedlo. Ve vysilující bitvě bývalých světových jedniček podlehla česká tenistka za 160 minut ve třech setech. Nic jiného, než boj do posledního míčku pátá hráčka planety ani nečekala.

Můžete se ještě něčím ve vzájemných zápase s Halepovou překvapit?

Možná má Simona pár zápasů v sezoně, kdy jí to nejde, ale většinou si drží tenhle level. Mohla asi víc kazit, ale nemůžete čekat od hráčky, co byla přes rok první na světě, že bude hrát špatně. Všechno mi vrátila zpátky, to je její styl.

Dá se nějak popsat tlak, jaký zažíváte ve fedcupových zápasech?

Když jste v top 10 na světě, tak se čeká, že budete vyhrávat skoro pořád. Tlak je tam stále a jsem na něj zvyklá. Na Fed Cupu se ale zdvojnásobuje, celý národ čeká, že vyhraju... Proti Simoně to byl dlouhý zápas jako obvykle. Určitě jsem nemohla jít na kurt s tím, že ji smáznu 6:2, 6:3. Nebylo tam moc chyb, kvalita tenisu se mi zdála dobrá z obou stran. Jsem ráda, že jsem si udržela vysoký level tenisu během celého zápasu. Bojovala jsem až do konce.

Simona Halepová a její radost. Porazila Karolínu Plíškovou a Rumunsko vede v 1. kole Fed Cupu 2:1 na zápasy.

Petr Sznapka, ČTK

Ve třetím setu jste se za stavu 2:5 zase začala vracet do zápasu. Nevzpomněla jste si při tom na váš nedávný obrat ze čtvrtfinále Australian Open proti Sereně Williamsové?

Jo, jo, vzpomněla. Tam to ale bylo trochu jiné. Simona má trochu hru jinou, i když možná trochu znervózněla. Ona vás to nechá dohrát, musíte tomu jít hodně naproti, protože ona prostě nebude chybovat. Povrch jí taky nahrával, protože to šlo hodně přes výměny.

Proti zápasu s Buzarnescuovu vám asi chyběla i větší úspěšnost na servisu.

To je pravda, že podáním jsem si tentokrát moc nepomohla. Ona stála hodně vzadu. Neviděla jsem tam místo na eso a těch bodů přes servis moc nebylo. Na konci druhého setu udělala Simona pár chyb. S ní je to ale vždycky o pár míčích, a to se přesně potvrdilo.

Co vám fedcupový víkend může dát do dalších týdnů?

Nebudu z jednoho zápasu nějak smutná. Vyhrát chce každý, někdo prohrát ale musí. Budu si chtít vzít jen to dobré. Něco jsem taky natrénovala. Ladím formu a vypadá to dobře. Se svým tenisem jsem momentálně spokojená.