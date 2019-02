Siniaková se dočkala první výhry a teď vyzve Kvitovou, naopak Strýcová vypadla

Dvaadvacetiletá světová jednička ve čtyřhře letos prohrála v 1. kole na pěti turnajích WTA. Výhry Siniaková slavila jen ve dvou kvalifikačních kolech v Sydney a jedno vítězství přidala ve fedcupovém duelu s Rumunskem.

Černou sérii dnes prolomila proti Martičové, přestože do zápasu vstoupila ztrátou podání a musela výsledek otáčet. Od stavu 2:4 ale získala pět gamů v řadě a zdálo se, že už má duel pod kontrolou. V druhé sadě se ujala vedení 4:1 a při dalším podání soupeřky měla pět brejkbolů, žádný ale nevyužila. Následně se nechala rozhodit verdiktem sudího a přišla o podání, soupeřce ale návrat do zápasu nedovolila a v deváté hře duel při prvním mečbolu ukončila.

Hned v 1. kole se naopak se soutěží rozloučila Barbora Strýcová. Dvaatřicetiletá tenistka prohrála s bývalou světovou šestkou Carlou Suárezovou hladce 1:6, 3:6 a nenaváže na čtvrtfinálovou účast z předchozího turnaje v Dauhá. Španělce podlehla v desátém vzájemném zápase podeváté.

Vítěz nastřílel 156 es

Opelka po více než dvou hodinách proměnil šestý mečbol. "Tohle je něco, na co jsem nejvíc pyšný," řekl jednadvacetiletý Amaričan. "Byl jsem silný psychicky, vzhledem k tomu, že jsem tento týden prohrál tolik prvních setů, a první podání mi hodně pomáhalo," dodal Opelka, který v New Yorku nastřílel soupeřům celkem 156 es. Ve finále si jich připsal 43 stejně jako v semifinále proti prvnímu nasazenému krajanovi Johnu Isnerovi.

Třiadvacetiletý Schnur mohl být i přes porážku s vystoupením na turnaji více než spokojený. Do kvalifikace se dostal jako náhradník a šanci využil na maximum. "Je to splněný sen. Tento týden mi ukázal, že na tyhle velké turnaje patřím a můžu hrát se špičkovými hráči," pochvaloval si Kanaďan, jenž až do tohoto týdne nevyhrál v hlavní soutěži turnaje ATP ani jeden zápas.

Turnaj žen v Dubaji (tvrdý povrch, dotace 2 828 000 dolarů: Dvouhra - 1. kolo: Siniaková (ČR) - Martičová (Chorv.) 6:4, 6:3 Suárezová (Šp.) - Strýcová (ČR) 6:1, 6:3 Riskeová (USA) - Görgesová (13-Něm.) 6:4, 7:5 Džabúrová (Tun.) - Vekičová (Chorv.) 6:4, 7:6 (11:9) Keninová (USA) - Buzarnescuová (Rum.) 6:3, 6:0 Jakupovičová (Slovin.) - Dijasová (Kaz.) 1:6, 6:1, 6:2 Čang Šuaj (Čína) - Kontaveitová (15-Est.) 7:6 (7:3), 6:3 Bradyová (USA) - Ostapenková (Lot.) 6:4, 6:0