Potřebuje čas. Světová jednička našla zastání u hvězdných tenistek včetně Kvitové a Plíškové

Loni byla Naomi Ósakaová na začátku sezony téměř neznámou hráčkou, po překvapivém vítězství v Indian Wells se však o ní dozvěděl celý svět. Když pak na podzim ovládla US Open byl o ní samozřejmě další velký zájem, a když v lednu vyhrála Australian Open a stala se světovou jedničkou, byla opět středem pozornosti. A to právě jednadvacetileté tenistce není moc příjemné.

Navíc se nedávno rozešla s koučem Saschou Bajinem a všude se řešilo, co by za tím mohlo být. „Kvůli penězům to nebylo,“ vyvracela spekulace. „Důvod je jiný. Jen chci být šťastná,“ naznačovala, že se pod jeho vedením necítila tak, jak by chtěla. K tomu všemu pak v úterý nezvládla premiéru v pozici nejlepší hráčky světa. V úvodním kole na turnaji v Dubaji nestačila na Francouzku Kristinu Mladenovicovou. Od lidí pak dostala mnoho nepříjemných vzkazů, což ji samozřejmě mrzelo.

„Asi si ještě úplně neuvědomuji, co tahle pozice obnáší. Loni to bylo jiné, lidé mi nevěnovali tolik pozornosti. To je něco, na co si musím ještě zvyknout. Je to pro mě těžké,“ vyprávěla po utkání na tiskové konferenci. Zastání našla talentovaná tenistka u svých zkušenějších kolegyň. „Úplně rozumím tomu, jak se Naomi teď cítí. Je trochu plachá,“ prohlásila Petra Kvitová na webu WTA.

Dubai Tennis: Simona Halep urges Naomi Osaka not to worry about one bad result - The National https://t.co/jM8yEfCRMq pic.twitter.com/8YVMjv1foz — sports_popdot (@sports_popdot) 20. února 2019

Česká tenistka podle svých slov prožívala něco podobného v roce 2011, kdy poprvé vyhrála Wimbledon. „Tehdy to pro mě taky nebylo snadné. Dlouho jsem si zvykala na novou pozici. Najednou je všechno jinak a vy se s tím vším musíte vypořádat. Na kurtu se chce každá tenistka proti vám vytáhnout. Trvalo mi tři roky, než jsem vyhrála další grandslam. Chce to čas. Tohle si člověk musí zažít a ponaučit se z toho,“ líčila světová čtyřka.

Stejný názor mají i bývalé světové jedničky, Simona Halepová a Karolína Plíšková. „Řekla, bych, že ještě větší tlak na ni byl po US Open, kde bylo její vítězství velkým překvapením. To, jaké to je vyhrát grandslam už tedy zažila, ale teď je i světovou jedničkou a všichni od ní očekávají, že bude všechno vyhrávat, protože je nejlepší,“ vysvětlovala Simona Halepová.

„To že jí nevyšel jeden zápas, neznamená, že prohraje i další. Vím, jak se cítí, ale to k tomu patří. Je silná a zvládne to,“ dodala Halepová, světová dvojka. „Vyhrála dva grandslamy, stala se světovou jedničkou. Je na ní samozřejmě vyvíjen velký tlak, každý očekává, že bude vyhrávat. Přišlo mi, že to zvládá dobře, ale možná tím, že teď hrajeme v Asii, navíc to byl její první turnaj v nové pozici, tak byla nervózní. Možná bude ještě potřebovat pár zápasů, aby si zvykla,“ uzavřela Karolína Plíšková.