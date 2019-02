Pomsta dokonána! Kvitová si poradila s přemožitelkou Plíškové a v Dubaji si zahraje o titul. Zářila i Vondroušová

Před semifinálovým zápasem turnaje v Dubaji měla Petra Kvitová se Sie Šu-wej pozitivní bilanci 3:0, do utkání však vstoupila lépe třiatřicetiletá Tchaj-wanka. Ve stejném duchu, v jakém hrála v předcházejícím duelu s Karolínou Plíškovou, se bývalá světová deblová jednička opírala o bezchybnou hru od základní čáry a čekala na zaváhání své soupeřky.

To se jí do velké míry dařilo. Kvitová působila na rozdíl od předcházejícího zápasu se Slovenkou Kužmovou unaveným dojmem a dopouštěla se řady nevynucených chyb. Za stavu 3:3 poprvé přišla o podání, vzápětí ho Tchaj-wanka vzala světové čtyřce i podruhé a první set vyhrála za 33 minut 6:3.

Petra Kvitová vybojovala postup do finále.

Ahmed Jadallah, Reuters

Ve druhém setu přišlo velké zlepšení

Ve druhém setu česká tenistka výrazně zpřesnila hru a vyplatilo se jí to hned ve třetí hře, kdy poprvé v zápase prolomila své soupeřce servis. Za stavu 3:1 se mnohem agresivněji hrající Kvitová dostala k dalšímu brejkbolu, který proměnila a šla do vedení 4:1. Finalistka letošního Australian Open se začala mnohem lépe pohybovat a na rozdíl od prvního setu se jí více dařily i vítězné údery. Jednatřicátou hráčku světa dostávala pod velký tlak a diktovala tempo výměn.

Hned několik brejkbolů musela při svém podání česká tenistka odvracet za stavu 4:1, nakonec se jí to však povedlo a dostala se do vedení 5:1. Za stavu 5:2 přišel podruhé v zápase za Kvitovou její trenér Jiří Vaněk. „Jsi silná, ale nesmíš čekat na to, že to bude jednoduché i dál. Zůstaň pozitivní," nabádal svoji svěřenkyni kouč. Česká tenistka však žádné problémy v závěru sady nepřipustila, vyhrála 6:2 a srovnala na 1:1 na sety.

Utkání do těchto chvil velmi připomínalo průběh čtvrtečního zápasu mezi Plíškovou a Sie Šu-wej, ve kterém česká tenistka tratila ve třetím setu náskok 5:1 a utkání prohrála.

Petra Kvitová v rozhovoru s Jiřím Vaňkem.

Ahmed Jadallah, Reuters



Ve třetím setu vládla Kvitová

Od začátku třetí sady se rozpoutala na kurtu bitva plná ostrých výměn. V úvodních dvou gamech si ani jedna hráčka neudržela své podání. Za stavu 1:1 přišel potřetí v zápase za českou hvězdou trenér Vaněk. „Hraješ perfektně, takhle to má vypadat. Nesmíš se nechat zatlačit, pořád takhle pokračuj," snažil se pozitivně nabudit českou jedničku.

A povedlo se. Kvitová vzala i další servis své soupeřky, sama si vyhrála ten svůj a šla do vedení 3:1. Tchaj-wanka podobně jako v zápase s Plíškovou nic nezabalila, zvedla úroveň své hry, poprvé ve třetí sadě vyhrála svůj servis a snížila na 2:3. Kvitová se snažila proti výborně hrající soupeřce měnit styl hry přechody na síť a tato taktika se jí vyplácela. Po boji si udržela svůj servis a vedla už 4:2. I v dalších třech gamech si obě tenistky udržely svá podání a Sie Šu-wej snížila na 4:5.

Petra Kvitová se natahuje po returnu

Ahmed Jadallah, Reuters

Třiatřicetiletá Tchaj-wanka však neztrácela před klíčovým gamem dobrou náladu, na lavičce se během střídání stran spolu s diváky zapojila do mexické vlny. Petra Kvitová však podobné problémy, jako měla její parťačka z fedcupového týmu Karolína Plíšková v předcházejícím kole, nedopustila a set dovedla do vítězného konce. Po 2 hodinách a 10 minutách tak mohla slavit zasloužený postup do finále.

"Byl to strašně těžký zápas, musela jsem zůstat pozitivní, abych vyhrála, jsem ráda, že jsem to zvládla. Sie Šu-wej je velmi šikovná hráčka, musela jsem být pořád připravená," říkala po utkání šťastná Kvitová.

Kvitová si v Dubaji, kde triumfovala před šesti lety, zahraje 35. finále na okruhu WTA. Pokud uspěje, vyrovná 27. titulem Hanu Mandlíkovou. Lepší z českých tenistek už je pouze nedostižná Martina Navrátilová se 167 triumfy.

Hradecká si zahraje o 23. titul

Tenistka Lucie Hradecká si na turnaji v Dubaji zahraji o 23. deblový titul v kariéře. Trojnásobná grandslamová šampionka ve čtyřhře postoupila do finále s Ruskou Jekatěrinou Makarovovou, s kterou porazily španělsko-americký pár Lara Arruabarrenaová, Kaitlyn Christianová 6:2, 6:4.

Třiatřicetiletá Hradecká, která si předloni na podzim vážně poranila koleno a na kurty se vrátila až po devíti měsících, si zahraje první finále od loňského srpna. Tehdy rovněž s Makarovovou ovládly turnaj v Cincinnati.

Ve finále může Hradecká narazit na Barboru Strýcovou, která hraje se Sie Šu-wej z Tchaj-wanu. Jejich soupeřkami v druhém semifinále budou tchajwanské sestry Čchan Jüng-žan a Čchan Chao-čching.

Vondroušová je v semifinále

Tenistka Markéta Vondroušová si v Budapešti zahraje poprvé od loňského turnaje v Gstaadu na okruhu WTA semifinále. Rumunku Irinu-Camelii Beguovou porazila v maďarské metropoli v další třísetové bitvě 5:7, 6:1, 6:3.

Devatenáctiletá Vondroušová, jež v této sezoně dosud startovala jen na Australian Open a potýkala se s problémy s kolenem, se mezi čtveřici nejlepších dostala po sedmi měsících. Její příští soupeřka vzejde z duelu mezi další Rumunkou Soranou Cirsteaovou a Ruskou Anastasií Potapovovou. Finále si Vondroušová naposledy zahrála v dubnu 2017, kdy si v Bielu došla z kvalifikace až pro první a dosud jediný titul v kariéře.

První set proti Beguové ztratila Vondroušová po hodině hry, když si podruhé v zápase prohrála podání. Dál už ale byla na servisu neomylná, soupeřce další šanci k brejku nenabídla a první vzájemný zápas za dvě hodiny a 12 minut vyhrála. "V prvním setu jsem měla trochu smůlu, ale snažila jsem se hrát pořád stejně, tlačit ji a věřila jsem, že to nemůže vydržet," svěřila se po vítězném utkání Vondroušová.

Podobně viděl páteční duel i kouč jan Hernych. "Velice dobrý zápas, po prvním vyrovnaném setu, který Maky ztratila trochu smolně prasátkem, přeřadila ještě o stupeň víš a začala na kurtu dominovat," pochvaloval si.