Bitva se smutným koncem! Kvitová ve finále na švýcarskou hvězdu nestačila. Skvělý úspěch slaví Vondroušová

Bojovala, ale nestačilo to. Petra Kvitová prohrála ve finále turnaje v Dubaji se Švýcarkou Belindou Bencicovou po setech 3:6, 6:3 a 2:6 a ve svém třetím letošním finále tak na druhý titul nedosáhla. Česká jednička těžko hledala na o sedm let mladší soupeřku zbraň, agresivně hrající Švýcarka byla lepší v prvním a třetím setu a zaslouženě slaví svůj třetí kariérní titul. Kvitová se v pondělním vydání světového žebříčku posune na třetí místo. O finále si na turnaji v Budapešti zahraje Markéta Vondroušová, která smetla v semifinále Rusku Anastasii Potapovovou 6:0, 6:2.

Petře Kvitové vstup do zápasu vůbec nevyšel, hned úvodní game proti Belindě Bencicové na servisu ztratila čistou hrou. Švýcarka působila mnohem svěžejším dojmem, Češka se podobně jako v pátečním utkání s Sie Šu-wej těžko dostávala do tempa a i v dalším gamu na podání čelila dvěma brejkbolům. Aktivní hrou je ovšem odvrátila a udržela naději na obrat.

Tempo utkání však nadále diktovala jednadvacetiletá Švýcarka, která dvojnásobnou wimbledonskou šampionku podruhé brejkla a šla do vedení 4:1. Poradit tak přišel české jedničce i její trenér Jiří Vaněk. „I kdybys prohrála první set, vůbec to nevadí, otočíš to. Druhý set vyhraješ, nenech se rozhodit," snažil se udržet v klidu svou svěřenkyni.

Petra Kvitová v prvním setu na svou soupeřku nestačila

Ahmed Jadallah, Reuters

A povzbuzující slova zabrala. Kvitová okamžitě reagovala prvním prolomeným servisem své soupeřky a když následně vyhrála své podání, byl stav již jen 3:4. To nenechalo v klidu pro změnu kouče a otce Bencicové v jedné osobě Ivana Bencice. „Pořád ji tlač. Přemýšlej nad svou hrou. Zůstaň soustředěná, tvé returny i míče od základní čáry musí mít délku. Nemá cenu s ní chodit do přestřelek," radil dceři ve slovenštině.

Bencicová si vzala rady k srdci, set dovedla k vítěznému konci 6:3 a po 40 minutách se ujala vedení 1:0.

Skvělý úvod do druhého setu

Druhý set však začal úplně jinak. Petra Kvitová stejně jako v semifinále s Tchaj-wankou Sie Šu-wej zvýšila agresivitu, hned na úvod vzala bývalé světové sedmičce servis a když následně i přes drobné problémy udržela ten svůj, šla do vedení 2:0. A tím to neskončilo. Ani další podání ve druhém setu horkokrevná Švýcarka neudržela a brzy tak prohrávala 0:4.

Podruhé tak přispěchal na pomoc její otec. „Dělej to, co jsi hrála v prvním setu, buď aktivní na returnu, hraj dlouhé míče, hraj rychle, pak nebude stíhat. Koncentruj se. I kdybys prohrála, vyhraješ třetí set," hecoval svou dceru.

Belinda Bencicová předvedla velmi dobrý výkon

Ahmed Jadallah, Reuters

Bencicové to pomohlo jen k tomu, že vyhrála svůj první game, agresivně hrající Kvitová však byla nadále přesnější a sebevědomější hráčkou, ve výměnách od základní čáry měla navrch, výrazně zlepšila i servis.

Několika vítěznými returny za stavu 5:1 vzala soupeřce veškeré myšlenky na zvrat a sadu vyhrála za 28 minut jasně 6:1.

Kvitovou zradil servis

Důležitý moment přišel ve třetí hře za stavu 1:1, kdy se Petře Kvitové vůbec nevedlo na servisu, hru proložila nevynucenými chybami a přišla o podání. Do akce se tak znovu dostal Jiří Vaněk. „Na všechno zapomeň, soustřeď se na sebe. I když hraje skvěle, nevydrží to takhle až do konce. Buď silná, věř si," motivoval fulneckou rodačku.

Petra Kvitová na returnu

Ahmed Jadallah, Reuters

Tenistka se slovenskými kořeny však podobné predikce českého kouče vyvrátila, následně potvrdila svůj servis a dostala se do vedení 3:1. Bencicová se vrátila ke své hře z první sady. Česká tenistka nedokázala soupeřku zatlačit, ta navíc výbornými returny vyvíjela na podávající favoritku tlak.

To se projevilo i za stavu 4:2, kdy výborně hrající Švýcarka podruhé v setu vzala své soupeřce servis a šla do vedení 5:2. Šanci si už ujít nenechala, sadu vyhrála 6:2 a po jedné hodině a čtyřiceti minutách tak mohla slavit svůj třetí titul v kariéře.

Belinda Bencicová předvedla vynikající výkon

Ahmed Jadallah, Reuters



Strýcová slaví další deblový titul

Tenistka Barbora Strýcová získala v Dubaji 24. titul ve čtyřhře a druhý s tchajwanskou partnerkou Sie Šu-wej. Ve finále dnes třetí nasazená dvojice porazila česko-ruský pár Lucie Hradecká, Jekatěrina Makarovová 6:4, 6:4, vítězky v největším městě Spojených arabských emirátů neztratily ani set.

Strýcová a bývalá deblová světová jednička Sie Šu-wej navázaly na společný loňský titul z Indian Wells. Česká tenistka od té doby vyhrála ještě dva turnaje s Andreou Hlaváčkovou. Sie Šu-wej, jež v Dubaji vyřadila ve čtvrtfinále dvouhry Karolínu Plíškovou a podlehla v semifinále Petře Kvitové, vybojovala osmý deblový primát.

V prvním setu finále, jehož všechny aktérky byly třicátnice, Hradecká třikrát prohrála své podání, to poslední v desáté hře dokonce bez zisku gamu. Ve druhé sadě nejprve Strýcová a Sie Šu-wej ztratily vedení 4:1 a 40:0, ale soupeřky obrat nedokonaly a rozhodnutí padlo znovu v desáté hře, tentokrát při podání Makarovové.

Trojnásobná grandslamová šampionka ve čtyřhře Hradecká se v případě vítězství mohla vyrovnat Strýcové v počtu deblových titulů, usilovala o 23. trofej v kariéře. Naposledy vyhrála vloni v srpnu v Cincinnati právě s Makarovovou.

Skvělá Vondroušová si zahraje o titul

Česká tenistka Markéta Vondroušová dnes porazila v semifinále turnaje v Budapešti Rusku Anastasju Potapovovou 6:0 a 6:2 a v neděli bude bojovat o druhý titul na okruhu WTA po předloňském triumfu ve švýcarském Bielu. Její soupeřkou bude turnajová jednička Alison van Uytvancková z Belgie, která v druhém semifinále udolala další Rusku Jekatěrinu Alexandrovovou 3:6, 6:3 a 7:6.

V zápase dvou hráček nastupující generace měla devatenáctiletá Češka od začátku jasně navrch a o dva roky mladší soupeřce za 23 minut nadělila "kanára". Druhý set už byl přece jen vyrovnanější. Potapovová si v něm nechala ošetřovat zápěstí, ale Češku z tempa nevyvedla.

"Čekala jsem to, takže mě to nepřekvapilo. Dneska jsem hrála dobře, takže jsem ji chtěla co nejdřív dorazit," nechala se slyšet po utkání Vondroušová.

Rusce pak znovu vzala servis ve třetím a sedmém gamu a za necelou hodinu proměnila první mečbol.

"Nebylo to tak jednoduché, jak by se podle výsledku mohlo zdát. Ale jsem ráda, že to po dvou třísetových zápasech dnes netrvalo tak dlouho," řekla vítězka.

"Určitě to byl psychicky méně náročný zápas, ale ne lehký. Ruska bojovala o každý míč, ale Maky jí nedala moc šancí," oddechl si trenér Jan Hernych.

S finálovou soupeřkou z Belgie, která je na 50. místě světového žebříčku, o 31 míst výš než Češka, se Vondroušová utkala před dvěma lety na menším turnaji v Trnavě a vyhrála. "Ale to bylo na antuce, tady to bude jiné. Ona obhajuje titul a je tady ve formě," dodala s výhledem na nedělní finále, které začne v budapešťské hale v 17:00.

Del Potro dohrál ve čtvrtfinále

Argentinský tenista Juan Martín del Potro při návratu na turnaje po čtyřech měsících došel v Delray Beach do čtvrtfinále, kde jej po třísetové bitvě vyřadil Američan Mackenzie McDonald. Ten si ziskem skalpu viditelně stále ještě oslabené nasazené jedničky zajistil na okruhu ATP premiérově účast v semifinále.

Del Potro se vrátil k zápasům po zlomenině čéšky pravého kolena a první dva duely na Floridě vyhrál bez ztráty setu včetně triumfu nad čerstvým vítězem turnaje v New Yorku Reillym Opelkou z USA.

Zápas světové čtyřky s 84. hráčem žebříčku McDonaldem už dospěl až do rozhodujícího setu a v něm do tie-breaku, ve kterém favorizovaný Argentinec odvrátil dva mečboly, než kapituloval.

V utkání bylo patrné, že třicetiletý Del Potro, jenž už zažil několik comebacků kvůli dlouhodobým potížím se zápěstím, ještě úplně stoprocentně fit není. "Lékaři říkají, že to chce čas, pokud chci být zase úplně připravený, ale já už se nechci dívat na turnaje doma v televizi. To jsem dělal dřív a bylo to pro mě strašně těžké. Teď jsem po čtyřech měsících hrál tři zápasy a to je pro mě ta nejlepší věc," řekl Del Potro.

"Dneska jsem chtěl udělat dobrý výsledek, bojoval jsem do posledního míče a měl řadu příležitostí, ale je těžké vyhrát zápas, když se nemůžete pohybovat na sto procent. Vím ale, jak dobře můžu hrát, když budu fit, zatím na takovou úroveň ale po fyzické stránce nemám," dodal.