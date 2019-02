Pojď, tygře! hecoval kouč Kvitovou. Nech mě mluvit a poslouchej, sjel švýcarskou soupeřku ve slovenštině otec

Žádná jiná tenistka nemá v letošní sezoně více vyhraných zápasů než Petra Kvitová. Žádná si nezahrála v samém úvodu sezony už třikrát o titul. Přesto odjíždí česká hvězda z dubajského klání se smíšenými pocity. Ve finále totiž podlehla výborně hrající Švýcarce Belindě Bencicové 3:6, 6:1 a 2:6. Utkání však bylo zajímavé i něčím jiným než výbornými výměnami. Když se totiž obě hráčky radily několikrát v průběhu zápasu se svými trenéry, neměli čeští fanoušci žádný problém konverzacím porozumět. A že to často byly hodně zajímavé debaty.

Petra Kvitová by se případným sedmadvacátým turnajovým titulem dotáhla na legendární Hanu Mandlíkovou, na tuto metu si však bude muset ještě chvíli počkat. Postarala se o to výborně hrající jednadvacetiletá Belinda Bencicová, která dvojnásobnou grandslamovou šampionku předčila v agresivitě i jistější hře.

K vidění však byly i velmi zajímavé debaty obou trenérů s jejich svěřenkyněmi. Každá tenistka má na turnajích WTA kromě grandslamů možnost povolat si jednou v každém setu na poradu svého trenéra. A obě hráčky toho plně využívaly.

Zklamaná Petra Kvitová ve finále nestačila

Ahmed Jadallah, Reuters

Poprvé si Kvitová povolala trenéra Jiřího Vaňka, když jí vůbec nevyšel vstup do utkání a v prvním setu prohrávala 1:4. „I kdybys prohrála první set, vůbec to nevadí, otočíš to. Druhý set vyhraješ, nenech se rozhodit," uklidňoval svou svěřenkyni bývalý 74. hráč světa.

A porada pomohla. Kvitová snížila na 3:4, což vybudilo k akci kouče a otce mladé Švýcarky v jedné osobě Ivana Bencice. „Pořád ji tlač. Přemýšlej nad svou hrou. Zůstaň soustředěná, tvé returny i míče od základní čáry musí mít délku. Nemá cenu s ní chodit do přestřelek." Překladu pro českého diváka nebylo třeba, veškerá konverzace probíhala ve slovenštině. Ivan Bencic pochází z Bratislavy, matka Daniela pro změnu z Nitry. Do Švýcarska rodina emigrovala, když bylo Belindě pět let. Doma se tak mluví zásadně slovensky.

Sestřih finálového zápasu v Dubaji mezi Bencicovou a Kvitovou

Odhad českého kouče Jiřího Vaňka se nakonec ukázal jako naprosto přesný. Finalistka letošního Australian Open Kvitová první sadu už nezachránila, parádní představení však dle odhadů svého kouče předvedla ve druhém setu, kdy soupeřku smetla 6:1. Rozhozená bývalá juniorská světová jednička se snažila mizerně se vyvíjející sadu zachránit opět povoláním svého otce.

„Dělej to, co jsi hrála v prvním setu, buď aktivní na returnu," promlouval do duše své dcery. „Ale ona hraje skvěle, nic nedělám špatně," bránila se Bencicová. „Nech mě mluvit a poslouchej," okřikl protestujícího potomka Bencic a pokračoval. „Hraj dlouhé míče, hraj rychle, pak nebude stíhat. Koncentruj se. I kdybys prohrála, vyhraješ třetí set," dal dceři jasné instrukce.

Petra Kvitová na returnu

Ahmed Jadallah, Reuters

A otcova slova platila. Bencicová začala rozhodující sadu výborně, vedla 2:1 a prolomila české soupeřce servis. Naposledy se tak ke slovu dostal bývalý kouč Karolíny Plíškové. "Nikdo na tebe nemá, jsi nejlepší na světě. Lvice! Na všechno zapomeň, soustřeď se na sebe. I když hraje skvěle, nevydrží to takhle až do konce. Buď silná, věř si," říkal Vaněk.

Tentokrát se jeho proroctví minulo účinkem, Bencicová i nadále v utkání dominovala, třetí sadu vyhrála 6:2 a mohla slavit zasloužený triumf.