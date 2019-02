Výzva pro legendu. Bude to jako udělat první krůčky, říká před návratem na antuku Federer

Antuka mu podle jeho slov chyběla. Naposledy se na ní představil v květnu 2016 na turnaji v Římě a od té doby tento povrch vynechával. Nyní se však Roger Federer na něj opět cítí připravený a už na svůj návrat na antuku těší. „Poté, co jsem na ní dva roky nehrál a kvůli zranění jsem před třemi lety musel vynechat French Open, tak mám zase chuť se na ní představit,“ přiznal Federer na webu news.com.au.

„Prakticky jsem na antuce vyrůstal. Cítím, že moje tělo je dostatečné silné se na ni vrátit, že je připravené na změny povrchů, z tvrdého na antuku, pak na trávu a poté zase na tvrdý. V minulosti to ale bylo jinak. Tehdy jsem měl pocit, že by bylo lepší jít z tvrdého na trávu rovnou a zůstat tak jen u rychlejších povrchů,“ vysvětloval.

Roger Federer focused on clay court return not retirement https://t.co/WGdoJjEgdX pic.twitter.com/FwJkWE950b — Appytechie (@techieappy) 26. února 2019

Nejde prý ani o rozlučku s antukou před ukončením kariéry. „Neznamená to, že se jedná o mou poslední antukovou sezonu, že jsem si řekl, že budu hrát ještě jednou, než odejdu do důchodu. Takhle jsem nad tím rozhodně nepřemýšlel. Jediné, co o tom rozhodlo, bylo to, že jsem si po těch letech uvědomil, že mi to chybí."

"Chtěl jsem na ní zase hrát. Navíc mi to zapadlo do plánu s týmem i do plánů s rodinou,“ vyprávěl dvacetinásobný grandslamový vítěz s tím, že nečeká, že to pro něj bude jednoduché. „Bude to náročná výzva, o tom nepochybuji. Bude to jako udělat první dětské krůčky, avšak to k tomu patří,“ uzavřel Federer.

Sedmatřicetiletý Švýcar si po vyřazení v osmifinále na Australian Open dal chvíli volno. Nyní už je však opět v akci na turnaji v Dubaji, kde se ve středu ve druhém kole střetne se Španělem Fernandem Verdascem. Pokud by se Federerovi podařilo tento turnaj vyhrát, získal by svůj jubilejní stý titul.