Berdychův nástupce na pozici české jedničky? Veselý na kurtech hoří, zažívá sezonu hrůzy

Na doby, kdy byl 35. hráčem světového žebříčku, může Jiří Veselý již vzpomínat. Příbramský rodák vyhrál coby junior Australian Open, ve stejné kategorii se stal světovou jedničkou.

A když se v dubnu roku 2015 objevilo jeho jméno na 35. pozici, zdálo se, že českému tenisu roste po Berdychovi a Štěpánkovi další veliká osobnost. V té době mu bylo pouhých dvacet let. Asi jen málokdo věřil, že místo ve čtvrté desítce světového žebříčku se na dlouho stane jeho maximem.

Jiří Veselý v utkání kvalifikace Davisova poháru proti Nizozemsku.

Petr Sznapka, ČTK

Od té doby totiž jeho kariéra nabírá kurz dolů. Rok 2015 končil na 41. místě, o sezonu později byl 55., na konci sezony 2017 se jeho jméno objevilo na 62. pozici, loni na 89. příčce. V současné době patří levou rukou hrajícímu tenistovi 96. příčka a při pohledu na jeho výsledky to zdaleka nemusí být dno.

Světlý moment v Davis Cupu

Daviscupovému reprezentantovi se nedařilo už v předcházející sezoně, kterou končil s negativní bilancí 16-18. Jeho nejlepším výsledkem bylo osmifinále ve Wimbledonu. Jinak se často pohyboval na challengerových turnajích. A ani tam to nebyla žádná sláva.

Českému reprezentantovi se však daří v soukromém životě, což potvrdil i těsně před únorovým daviscupovým soubojem s Nizozemskem. „Ještě máme pár týdnů do přírůstku. Mělo by to být na přelomu února a března. Pak bude následovat i svatba. Letošní rok určitě nebude nudný," říkal s úsměvem.

Vítězné gesto Jiřího Veselého.

Česká sportovní/Pavel Lebeda, Facebook

Pohodu si přenesl i na kurt, kde po heroickém výkonu dokázal i s vykloubeným prstem na pravé noze porazit Tallona Griekspoora. Po prvním setu se mi prst zase vykloubil, takže jsem věděl, že ten druhý prostě musím dát, jinak asi nebudu schopen dohrát. Dal jsem do toho srdíčko," říkal český bojovník po zápase.

Tím však veškerá tenisová pozitiva končila.

V letošním roce odehrál Veselý kromě Davisova poháru čtyři turnaje okruhu ATP a jeden challenger. Na něm došel do semifinále, jeho soupeři však pocházeli z čtvrté stovky světového žebříčku.

A jinak? Na úvodním turnaji roku v indickém Pure skončil v druhém kole, na Australian Open a Marseille v prvním, v Dubaji neprošel kvalifikací, jako "Lucky Loser" se však přeci jen dostal do hlavní soutěže, kde podlehl po velké bitvě Bornu Čoričovi 6:7 ve třetím setu. Dvakrát se jeho přemožitelé rekrutovali z druhé stovky světového žebříčku.

Jiřímu Veselému je stále jen 25 let, čas na restart kariéry tedy určitě je. Povede se mu to?