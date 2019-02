Kvitová na dně se silami. Rozpadá se mi tělo, musím k lékaři, přiznala česká hvězda

Má za sebou fantastický vstup do sezony. Petra Kvitová si od začátku roku střihla už pět turnajů, jeden vyhrála, na dalších svou byla ve finále. Stihla odehrát obří porci 22 zápasů, jen čtyři prohrála. Za to však musí česká hvězda platit hodně nepříjemnou daň. „Musím k lékaři, rozpadá se mi tělo,“ překvapila světová trojka po turnaji v Dubaji, kde došla do finále.