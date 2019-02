Sestini Hlaváčková se nenudí. Tančí, zabavil ji i Špačkoš

Sport a výtvarné umění? Spojení, které funguje. Český olympijský výbor a společnost Koh-i-noor Hardmuth spolu ve středu prodloužili spolupráci na dalších pět let. U podepsání smlouvy nechyběla ani úspěšná tenistka Andrea Sestini Hlaváčková, která s dětmi vybarvila Špačkoš.

Přestože už netrénuje a neobjíždí turnaje, protože čeká miminko, má Andrea Sestini Hlaváčková stále napilno. Ve středu zavítala na akci, na níž předseda Českého olympijského výboru Jiří Kejval, prodloužil spolupráci se společností Koh-i-noor Hardmuth, která je jedním z největších producentů a distributorů uměleckých, školních a kancelářských potřeb.

„Mně se nápad spojit umění se sportem hodně líbí,“ řekla Andrea Sestini Hlaváčková, která v průběhu akce vybarvovala se dvěma dětmi, které podporuje Česká olympijská nadace, Špačkoš. To je koš, do kterého na vybraných školách děti hází malé pastelky, se kterými už nejde kreslit.

Z těchto špačků pastelek pak děti s různým zdravotním omezením v rámci terapie vytvoří sochy. Třeba sochu gorily, kterou po vybarvení koše obdivovala i Sestini Hlaváčková. „Moc mě to vybarvování bavilo. Sice neumím moc malovat, ale výtvarná výchova mě na škole vždy bavila. Byly to nejlepší hodiny, nemusela jsem totiž jen sedět a poslouchat, ale mohla jsem něco tvořit,“ zavzpomínala dvojnásobná grandslamová vítězka ve čtyřhře, která nedávno přerušila kariéru.

Špačkoš, gorila a další pastelky jsou připraveny...👌 TK u příležitosti prodloužení spolupráce mezi ČOV a společností Koh-i-noor až do @Paris2024 může začít! #czechteam #staytuned pic.twitter.com/iWFtBTat3h — ČOV_MÉDIA (@COV_MEDIA) 27. února 2019

V létě se jí a jejímu manželovi narodí dcera. „Jméno už máme, chtěli jsme, aby bylo mezinárodní, aby ladilo k příjmení a shodli jsme se na něm brzy, akorát ho ještě neprozradíme,“ usmívala se dvaatřicetiletá tenistka, ze které je nyní reportérka v jednom televizním pořadu.

„Už během kariéry jsem se k této práci uchylovala. Opravdu hodně mě to baví, sice mi trvá déle, než reportáž vytvořím, ale když ji mám pak hotovou, ten pocit je jako kdybych vyhrála zápas,“ líčila s nadšením. Kromě toho vítězka Turnaje mistryň stíhá ještě cvičit a tancovat. „Naučit se tancovat jsem si vždy přála,“ přiznala.

„Chodím na hodiny k Marku Dědíkovi a jsem nadšená. Baví mě hlavně rychlejší tance. Teď jsme zkoušeli jive a cha-chu,“ pochlubila se s tím, že jednou by si chtěla zkusit zatancovat i ve Star Dance. „To by byla výzva,“ dodala zasněně. Zda se k tenisu po mateřské vrátí, ještě neví, ale své kolegyně sleduje a těší ji i to, že v žebříčku čtyřhry jsou na prvních třech místech české hráčky.