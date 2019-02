Australský bouřlivák zase provokoval. Nemá k nikomu respekt, rozčiluje se bývalá světová jednička

Nick Kyrgios letos doposud nepřešel na turnajích přes osmifinále, zápas v Acapulku to však změnil. Australský bouřlivák zde porazil Rafaela Nadala 3:6, 7:6 a 7:6 a mohl slavit postup do čtvrtfinále. Během utkání však zase svým chováním provokoval a španělského tenistu to dost rozčilovalo. „Nemá k nikomu respekt,“ zlobil se Nadal.