Další operace. Vrátí se jedna z nejtalentovanějších tenistek ještě na kurty?

Mezi juniorkami patřila k nejtalentovanějším tenistkám a dávala o sobě pak hodně vědět i mezi profesionálkami. Její skvěle rozjetou však zabrzdilo zranění. Jednadvacetiletá Chorvatka Ana Konjuhová podstoupila další operaci lokte, po níž by se chtěla pokusit o návrat na kurty.

Mluvilo se o její velké budoucnosti. Není divu. Ana Konjuhová patřila k nejtalentovanějším tenistkám už jako juniorka. Vyhrála juniorské Australian Open a US Open, byla juniorskou světovou jedničkou. Dařilo se jí pak i na okruhu WTA. V sedmnácti letech ovládla turnaj v Nottinghamu, probojovala se do čtvrtfinále US Open a v žebříčku se vyšplhala na dvacáté místo.

Její dobře rozjetou kariéru však před dvěma roky zabrzdilo zranění lokte. Chorvatská hráčka zkusila všechno možné, když to nepomohlo, podstoupila operaci. Bolesti se však stále vracely. Loni odehrála šest zápasů, letos jen pět. Před několika dny se rozhodla pro další chirurgický zákrok a doufá, že díky němu bude zase moci hrát.

Chci se vrátit ještě silnější

„Ahoj všichni. Většina z vás ví, že mám v posledních několika letech problémy s loktem. Zkoušela jsem různé procedury, léčila se, ale nepomohlo mi to, abych hrála bez bolesti. Několik zápasů, které jsem letos hrála, se dalo zvládnout, ale před pár dny se bolest vrátila ještě větší," napsala Konjuhová na sociální sítě.

„Přemýšlela jsem o tom, navštívila mnoho lékařů a rozhodla se, že to ještě jednou zkusím a podstoupím rekonstrukci ulnárního kolaterálního vazu. Léčba bude dlouhá a pomalá. Vůbec netuším, kdy se budu moci na kurty vrátit. Slibuji ale, že udělám vše pro to, abych se vrátila ještě silnější," dodala jednadvacetiletá tenistka.