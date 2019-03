Nalíčit, učesat, vyfotit a vzhůru do boje o trůn. Podaří se v Kalifornii sesadit Ósakaovou? Šanci mají i Češky

Ve středu odstartuje v Indian Wells prestižní turnaj. Než však hráčky vyrazily na kurt, aby si zatrénovaly, čekalo na ně focení. Před fotoaparátem zapózovaly i největší hvězdy včetně Karolíny Plíškové, která spolu s Petrou Kvitovou patří mezi čtveřici hráček, které by mohly v Kalifornii sesadit Naomi Ósakaovou z trůnu.

Nalíčit, učesat, raketu do ruky a hurá do akce. Avšak místo na kurt zamířily tenistky před začátkem turnaje v Indian Wells do ateliéru na focení.

Před fotoaparátem a kamerou zapózovaly i ty největší hvězdy v čele s bývalými světovými jedničkami Simonou Halepovou a Karolínou Plíškovou.

Karolína Plíšková má s focením bohaté zkušenosti, loni nafotila kalendář a nedávno pak sérii odvážných snímků pro pánský časopis. V novém žluto-modro-bílém outfitu, který jí pro nadcházející část sezony připravila firma Fila, nyní zapózovala i před kamerami. Očividně ji to bavilo a zasmála se u toho.

V prvním kole má Karolína Plíšková volno. Ve druhém se střetne buď s Ons Jabeurovou z Tuniska, nebo s některou z úspěšných kvalifikantek. Světová pětka patří mezi čtyři kandidátky, které by mohly v Indian Wells sesadit z trůnu Naomi Ósakaovou, která zde obhajuje titul.

Dalšími hráčkami, které by mohly v čele žebříčku vystřídat talentovanou Japonku jsou, Simona Halepová, Petra Kvitová a Sloane Stephensová. I Petra Kvitová bude mít v prvním kole volno, ve druhém narazí buď na Venus Williamsovou, nebo Andreu Petkovicovou. Možnost stát se jedničkou bude mít Kvitová při postupu do semifinále, jistotu jí dá titul z tohoto turnaje.

V Indian Wells se představí ještě tři další Češky. Na Barboru Strýcovou a Kateřinu Siniakovou čekají v prvním kole soupeřky z kvalifikace. Markéta Vondroušová se střetne s Laurou Siegemundovou. Ve hře byly ještě Marie Bouzková a Kristýna Plíšková, avšak ani jedna neuspěla hned v úvodním kole kvalifikace.