Z kurtu do Hollywoodu. Romantický příběh tenisové krásky a studenta bude zfilmován

Jsou to už více než dva roky, co se tenistka Eugenie Bouchardová při finále Super Bowlu vsadila na Twitteru s neznámým mladíkem. Bouchardová tehdy věřila, že Atlanta svůj náskok uhlídá a zápas vyhraje. Na její příspěvek zareagoval mladý muž, který se jí zeptal, zda by s ním šla na rande, pokud by New England Patriots utkání otočili a zvítězili.

Bouchardová souhlasila, byla si jistá výhrou Atlanty. Patrioti však všechny zaskočili, téměř prohrané utkání otočili a radovali se z trofeje. Svět očekával, zda Bouchardová dodrží slovo. Stalo se. Se studentem Johnem Goehrkem vyrazila na rande a očividně v sobě našli zalíbení, neboť u jedné schůzky nezůstalo.

The Genie Bouchard/Twitter fan love connection is being made into a moviehttps://t.co/lgwKJznbX7 pic.twitter.com/TkbuL5JvU5 — Barstool Sports (@barstoolsports) 7. března 2019

Vyrazili spolu třeba na večeři, na pláž, tenisovou krásku Goehrke navštívil i u ní doma. Pokaždé se společnými snímky pochlubili na sociálních sítích. Teď bude jejich romantický příběh zfilmován. Téma totiž zaujalo slavného režiséra a scénáristu J. J.Abramse, který už zajistil práva na film.

J. J. Abrams, který se podílel na filmech Armageddon či Star Wars navíc Bouchardové nabídl, aby se stala výkonnou producentkou filmu. Kdy natáčení začne, zatím není jasné. Eugenie Bouchardová se před pár dny představila na turnaji v Indian Wells, kde však hned v úvodním kole vypadla, když nestačila na Belgičanku Kirsten Flipkensovou.

Pětadvacetiletá Kanaďanka se letos na turnajích zatím dostala nejdál dvakrát do čtvrtfinále. Třiasedmdesátá hráčka světa tak stále hledá svou fantastickou formu z roku 2014, kdy se v žebříčku vyšvihla na páté místo.