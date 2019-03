Kanadská teenagerka řádí v Indian Wells. K udržení čisté mysli jí pomáhá meditace

Ať je na druhé straně kurtu jakákoliv soupeřka, kanadské teenagerce se kolena jen tak nerozklepou. To ukázala i nyní na turnaji v Indian Wells, kde ve čtvrtfinále smetla 6:0, 6:1 dvojnásobnou grandslamovou vítězku. Osmnáctiletá tenistka Bianca Andreescuová si hladce poradila s Garbiňe Muguruzaovou a mohla slavit překvapivý postup do semifinále. "Držela jsem ji celou dobu pod tlakem," pochvalovala si Andreescuová.

Do začátku letošního roku sbírala Bianca Andreescuová úspěchy hlavně na okruhu ITF. Avšak na začátku nové sezony začala řádit i na podnicích WTA. Hned na tom prvním v Aucklandu se z kvalifikace dokázala probojovat až do finále. V osmifinále si přitom poradila s Caroline Wozniackou, ve čtvrtfinále s Venus Williamsovou. V bitvě o titul vyhrála první set, druhý však urvala její mnohem zkušenější soupeřka Julia Görgesová, která následně utkání dotáhla do vítězného konce.

Andreescuová svou fantastickou formu potvrdila i na dalších turnajích. Na Australian Open se dostala z kvalifikace až do druhého kola, turnaj v Newport Beach ovládla a v Acapulku si zahrála semifinále. Sezonu začínala jako sto padesátá druhá hráčka světa, nyní jí patří šedesáté místo a půjde ještě výš.

Další pořádnou várku bodů totiž získá za svůj úspěch v Indian Wells, kam obdržela divokou kartu a kde se probojovala už do semifinále. Ve čtvrtfinále za padesát dva minut smetla z kurtu poměrem 6:0, 6:1 bývalou světovou jedničku Garbiňe Muguruzaovou. „Jsem opravdu šťastná. Měla jsem dobrý den. Cítila jsem, že soupeřku celou dobu držím pod tlakem,“ pochvalovala si teprve osmnáctiletá Andreescuová na webu cbc.ca.

Kanadské teenagerce se jen tak kolena nerozklepou, a to ať hraje proti jakékoliv hvězdné hráčce. Hodně jí k tomu pomáhá meditace a jóga, kterým se od dvanácti věnuje. „Když se ráno probudím první věc, co jdu dělat, je meditování,“ prozradila talentovaná tenistka s rumunskými kořeny. „Myslím, že mi to opravdu pomáhá dobře nastartovat den. Nedívám se ani na mobil, abych se zbytečně nezahlcovala. Jen se každé ráno snažím dostat do souladu tělo a mysl,“ uzavřela Andreescuová, která se v semifinále střetne s přemožitelkou Markéty Vondroušové Elinou Svitolinovou.