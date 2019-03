Další trable světové jedničky. Bývalý kouč po ní žádá odškodné

Místo, aby se v klidu připravovala na turnaj v Miami, musí Naomi Ósakaová čelit dalším nepříjemnostem. Poté, co si po rozchodu s trenérem Saschou Bajinem našla nového kouče Jermaina Jenkinse, to vypadalo, že jí bude tenis dělat zase radost. Avšak překazil jí to její bývalý juniorský trenér Christophe Jean.

Ten kdysi Naomi a její sestru Mari trénoval a podle svých slov tehdy s jejich otcem Leonardem uzavřel smlouvu, v níž stojí, že má nárok na dvacet procent všech výdělků obou hráček po dobu neurčitou. Po Ósakaové nyní žádá odškodné ve výši dvou milionů dolarů, ta o žádné smlouvě ale neví.

On TMZ: Naomi Osaka Blasts 'Absurd' Lawsuit, Won't Pay Ex-Tennis Coach 20% For Life https://t.co/WKbRdDDj7V pic.twitter.com/CWScXPe2kT — What's Cool (@WhatsCool) 19. března 2019

„Nechtěl jsem to dohnat až sem. Když jsem ale naposledy s jejich otcem mluvil, řekl mi, abych si vzal právníka. Tak jsem to udělal,“ uvedl Jean na webu news.com.au. Ke stejnému kroku se poté rozhodla i Ósakaová, která si najala newyorského právníka Alexe Spira, který v minulosti zastupoval několik slavných hráčů NBA.

„Není žádným překvapením, že ohromný karierní vzestup Naomi Ósakaové za poslední rok vede k vymýšlení různých nesmyslů. Tato smlouva, kterou Naomi nikdy neviděla ani nepodepsala, je absurdní. Vyřešíme to,“ prohlásil Spiro. Světová jednička se k této kauze zatím nevyjádřila.