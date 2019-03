Je to realita, nebo se mi to zdá? přemýšlela supertalentovaná tenistka po vítězné premiéře

Roste z ní nová Serena Williamsová? Talentovaná na to rozhodně je. Teprve patnáctiletá Cori Gauffová zažila na turnaji v Miami pohádku, když vyhrála své premiérové utkání na okruhu WTA. Americká juniorka si ve čtvrtek v úvodním kole poradila se svou kamarádkou Caty McNallyovou, která je v žebříčku o více než dvě stě míst výš.

Když utkání skončilo, přemýšlela, jestli je to realita, nebo jestli se jí to jen zdá. Není se čemu divit. Cori Gauffová prožila na turnaji v Miami vítěznou premiéru na okruhu WTA. Od pořadatelů sem dostala divokou kartu a splnilo se jí tím jedno velké přání.

„Vždy jsem si představovala, jak tady v Miami jednou budu hrát,“ přiznala Gauffová na webu WTA po utkání, v němž v prvním kole vyřadila Caty McNallyovou po setech 3:6, 6:3 a 6:4.

S McNallyovou přitom loni získala juniorský grandslam v deblu na US Open. Teď svou o dva roky starší kamarádku a dvou set dvacátou první hráčku světa porazila.

„Stále nemohu uvěřit, že jsem vyhrála. Opravdu. Nějak jsem neuměla pochopit, že utkání už skončilo. Říkala jsem si, jestli mám jít podat soupeřce ruku, nebo mám jít ještě zpátky na kurt hrát,“ líčila talentovaná Američanka.

„Tenhle zápas mohla vyhrát kterákoliv z nás. Známe se totiž velice dobře. Rozhodlo pár míčů. Snažila jsem se nemyslet na to, že je to utkání, ale říkala jsem si, že je to jen trénink,“ vyprávěla čtyři sta padesátá šestá hráčka světa. „Díky tomu jsem nebyla tolik pod tlakem,“ vysvětlovala dál Gauffová, která si nechá říkat Coco.

Loňskou vítězku juniorského French Open také hodně prý povzbudila slova od hvězd, se kterými tady v průběhu týdne trénovala. Andrea Petkovicová, Alison Riskeová, olympijská vítězka Monica Puigová, s těmi všemi dokázala držet krok.

Hráčky se shodly, že to dotáhne daleko, a i to jí dodalo sebedůvěru. Navíc ji chválil i Nick Kyrgios. Teď na obdivovatelku Sereny Williamsové čeká světová dvaadvacítka Darja Kasatkinová.