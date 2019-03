Těžká bitva! Kvitová zdolala bojovnou Chorvatku a je v osmifinále. Světová jednička končí

Byla to obrovská bitva se šťastným koncem pro českou hráčku. Petra Kvitová porazila ve třetím kole turnaje v Miami nebezpečnou chorvatskou tenistku Donnu Vekičovou po setech 6:4, 3:6, 6:4 a slaví postup do osmifinále. V boji o postup mezi nejlepších osm vyzve francouzskou tenistku Caroline Garciaovou. Kvitová tak stále drží naději na to, že se po turnaji může stát poprvé v kariéře světovou jedničkou. Její naděje zvyšuje i výpadek světové jedničky. Japonka Naomi Ósakaová podlehla Sie Šu-wej z Tchaj-wanu 6:4, 6:7, 3:6.