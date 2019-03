Českou bitvu v Miami rozhodla zkušenost. V souboji o finále vyzve Plíšková rumunskou superstar

Zkušenost versus dravé mladí a především velká bitva. To se očekávalo od čtvrtfinálového ryze českého souboje na turnaji v Miami mezi Karolínou Plíškovou a o osm let mladší kometou Markétou Vondroušovou. Z vítězství se nakonec radovala lounská rodačka, která za hodinu a dvacet minut přehrála svou krajanku po setech 6:3 a 6:4. O finále si to tak rozdají bývalé světové jedničky, soupeřkou Plíškové bude Simona Halepová.