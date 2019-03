Halepová v Miami postupuje, o finále bude hrát s Plíškovou, nebo Vondroušovou. Federer nezaváhal

Turnaj v Miami zná první semifinalistu. Stala se jí Rumunka Simona Halepová, která ve čtvrtfinále porazila Číňanku Qiang Wangovou 6:4, 7:5. Další soupeřkou světové trojky bude vítězka českého souboje mezi Karolínou Plíškovou a Markétou Vondroušovou. Utkání budete moci sledovat na Sport.cz online pět minut po půlnoci. Do čtvrtfinále již postoupil Roger Federer, který porazil Rusa Daniila Medveděva 6:4, 6:2.

Simona Halepová postoupila do semifinále turnaje v Miami

Úvod utkání mezi Halepovou a Wangovou se nesl v jasném duchu. Kdo podává, je ve značné nevýhodě. Z úvodních šesti her si totiž jen jednou jedna z hráček dokázala podržet vlastní servis.

Povedlo se to rodačce z Constanty, která se tak ujala po šesti hrách vedení 4:2. Ve zbytku sady už se žádná z tenistek k brejku nedostala a Halepová šla tak po vítězství 6:4 do vedení 1:0 na sety.

Qiang Wangová v boji o postup do dalšího kola

Geoff Burke, Reuters

Jestli se v prvním setu proměnilo vlastní podání v nevýhodu, ve druhém to nebylo o nic lepší. Bylo opět odehráno šest her a výhodu vlastního servisu využila dvakrát jen Wangová a šla tak do vedení 5:1. Vše tedy směřovalo k tomu, že o semifinalistce rozhodne třetí set.

Pak však bývalá světová jednička ukázala, proč je považována za jednu z největších bojovnic na okruhu. Vyhrála následujících šest her, sadu získala 7:5 a po 1 hodině a 39 minutách mohla slavit postup do semifinále.

A jestli ovládne i následující duel proti české soupeřce, vrátí se na trůn tenisové královny. "Pokud budu předvádět svůj nejlepší tenis, budu mít velkou šanci stát se zase světovou jedničkou. Teď na to ale nemyslím, chci jen najít svůj rytmus a hrát, co nejlépe to půjde," řekla Halepová.

Roger Federer postoupil v Miami již do čtvrtfinále

Joel Auerbach, ČTK/AP

Federer proti Medveděvovi nezaváhal

O osudu první sady utkání mezi Rogerem Federerem a o čtrnáct let mladším Daniilem Medveděvem rozhodl jediný brejk v deváté hře, kdy servis neudržel ruský tenista. A i když si v následující hře vypracoval hned tři brejkboly, vyrovnat už nestihl a po 33 minutách šel do vedení dvacetinásobný grandslamový vítěz.

Jak klíčovým momentem koncovka druhého setu byla, ukázal hned úvod toho následujícího. Medveděv přišel hned o své úvodní podání ve druhém setu a když totéž zopakoval za stavu 2:4, bylo o osudu utkání rozhodnuto. Federer tak vyhrál po setech 6:4, 6:2 i třetí vzájemné utkání s ruským talentem a ve čtvrtfinále se utká s Jihoafričanem Kevinem Andersonem.