V semifinále extraligy se utkají Liberec s Brnem a Třinec s Plzní

V semifinále play off hokejové extraligy se utká vítěz základní části Liberec s obhájcem titulu Kometou Brno a Třinec s Plzní. Rozhodlo se o tom po dnešním postupu Plzně přes Olomouc v sedmém utkání čtvrtfinále. Semifinálové duely začnou ve středu 3. dubna v Liberci a Třinci.

Plzeň se stala posledním semifinalistou play off.

Liberec se s Kometou utká v play off podruhé. Jediný souboj se odehrál ve finále v roce 2017 a Brňané ovládli sérii 4:0 na zápasy. Plzeň s Třincem se v historii extraligy potkaly v play off už třikrát. V roce 1999 slavil po výhře 3:2 na zápasy postup do semifinále Třinec, o rok později zvítězila opět ve čtvrtfinále 3:1 na utkání Plzeň. V roce 2009 se v předkole radovala opět Plzeň po výsledku 3:2 na utkání.

O finalistech bude jasno nejdříve v pondělí 8. dubna a nejpozději týden nato. Souboj o titul odstartuje ve čtvrtek 18. dubna, rozhodnuto bude nejdříve ve úterý 23. dubna a nejpozději týden nato.