Je to zraněný člověk, který hraje tenis, říká o antukovém králi strýček Nadal

Dokáže Rafael Nadal přidat do své bohaté sbírky ještě nějaké tituly? Potvrdí i letos, že je antukovým králem? Bývalou světovou jedničku opět sužují zdravotní problémy. Letos odehrál pouhé tři turnaje a jeho strýc, který byl i jeho trenérem, tvrdí, že do tří let odejde z tenisu.

„Rafael už není tenistou, je to zraněný člověk, který hraje tenis,“ prohlásil Toni Nadal, strýc španělského hráče na webu express.co.uk. „Je to pro něj velice náročné. Chce dál pokračovat i přes zdravotní problémy. Takhle to půjde dál, dokud bude mít motivaci. Jak dlouho to bude? Možná dva, možná tři roky,“ dodal kouč, který svého synovce k tenisu přivedl a donedávna i vedl.

Loni Nadal odehrál vinou různých zranění jen devět turnajů, na pěti z nich však nenašel přemožitele. Letos se představil zatím na třech. Na kurtech se objevil až v polovině ledna na Australian Open. Tady se mu podařilo dostat až do finále. V něm ale nestačil na Novaka Djokoviče.

Poté se rozhodl odpočívat a po měsíční přestávce zamířil na turnaj do Acapulka. Tady světová dvojka vypadla překvapivě už v osmifinále, když ji porazil Nick Kyrgios. Poté si Nadal zahrál v Indian Wells, avšak před semifinále s Rogerem Federerem musel odstoupit kvůli kolenu, které si zranil v předchozím utkání.

Nyní sedmnáctinásobný grandslamový vítěz hlásí, že je fit a ve své akademii na Mallorce už začal s tréninkem na antukovou část sezony. Během ní by opět do své sbírky rád přidal další tituly. Pokud vše půjde, jak si přeje, měl by antukový král už v polovině tohoto měsíce hrát na turnaji v Monte Carlu.