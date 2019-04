Už dost, potřebuju pauzu, tenisu je příliš, přiznal Federer. Jak si věří na antuku?

Co na tom, že je mu 37 let. Co na tom, že v první stovce světového žebříčku je starším hráčem jen čtyřicetiletý Ivo Karlovič. Roger Federer v první čtvrtině sezony ukázal, že stále patří mezi nejužší světovou elitu. V Dubaji a Miami slavil titul, v Indian Wells byl ve finále, "nevyšlo" mu jen Australian Open, kde došel do osmifinále.

Triumf v Miami znamenal jeho 28. vyhraný turnaj Masters, celkově již 101. Na absolutního rekordmana Jimmyho Connorse mu jich schází ještě osm. "Odehrál jsem výborný zápas, všechno mi vycházelo. Šel mi servis i return, v klíčových momentech jsem volil nejlepší údery," říkal po finálovém vítězství v Miami nad Johnem Isnerem (6:1, 6:4) legendární Švýcar.

Roger Federer počtvrté získal titul v Miami

sntv

Dvacetinásobný grandslamový vítěz se po Australian Open může pochlubit úchvatnou bilancí čítající tři odehrané turnaje, z toho dva vítězné. Z šestnácti zápasů ztratil jen jeden, stalo se tak ve finále turnaje v Indian Wells s Dominicem Thiemem. V žebříčku zohledňujícím jen výsledky letošní sezony mu dokonce patří první místo před Novakem Djokovičem.

"Tohle je ten důvod, proč stále hraji. Ten pocit, že jsem schopen vyhrávat velké tituly jako třeba v Miami. To všechno mi ukazuje, že jdu se svým týmem správným směrem, že práce, kterou odvádím v tréninku i mimo kurt, má cenu," pokračuje legenda.

Antuka jako velká výzva

Teď se však Federer chystá na povrch, který mu sedí nejméně - antuku. Naposledy si na ní zahrál v roce 2016 na turnaji v Římě, kde podlehl ve třetím kole právě Thiemovi. Švýcar však bude hlavní hvězdou především na French Open. Tam ho fanoušci mohli vidět naposledy před čtyřmi roky ve čtvrtfinále, kde nestačil na krajana Wawrinku.

Basilejskému rodákovi nahrává v následující antukové části sezony i fakt, že neobhajuje žádné body a pokud se mu bude dařit, může se vrátit na místo světové jedničky.

Roger Federer ovládl turnaj v Miami

Steve Mitchell, Reuters

Federer si však těžkou hlavu z očekávání fanoušků nedělá. "Vím, že lidé čekají, jak mi to po úspěších na betonech půjde na antuce. Ale já si žádný tlak nepřipouštím. Pokud se mi nebude dařit, pak si můžu říct, že to není takové překvapení, když to bude naopak, budu nadšený. Snad budu hrát kvalitní tenis," věří legenda.

Přestože oranžová drť patří k nejméně oblíbeným Švýcarovým povrchům, i tady se může pochlubit výsledky, které by mu prakticky jakýkoliv kolega záviděl. Kromě triumfu na French Open v roce 2009 si na stejném turnaji zahrál i další čtyři finále, pokaždé nestačil jak jinak než na Rafaela Nadala. Šest ze svých 28 triumfů na turnajích Masters získal na antuce.

Roger Federer postoupil v Miami již do čtvrtfinále

Joel Auerbach, ČTK/AP

"Antuka je pro mě obrovskou výzvou. Můj kondiční kouč už má jasný plán, o kterém já ještě netuším. Nevím, co na mě chystá. Jediné, co tuším, že to bude úplně jiná příprava než byla na tvrdé povrchy. Na antuce jsem ale vyrůstal, jen jsem na ní tři roky nehrál, nevím, co od sebe můžu očekávat. Ale o to víc se na tu výzvu těším," říká s úsměvem Federer.

Do madridského klání chybí ještě téměř měsíc, do té doby tenisovou legendu fanoušci na turnajích neuvidí. "Mám asi čtyři týdny volna. Teď si potřebuji především odpočinout, to je hlavní. Svému týmu jsem řekl, že musím zvolnit, moje tělo křičí ´Můžu si prosím odpočinout?´ V posledních čtyřech týdnech jsem hrál každý den, tenisu bylo moc," uzavírá tenisová superstar.