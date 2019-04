Kristýna Plíšková vstoupila vítězně do turnaje v Luganu

Tenistka Kristýna Plíšková vstoupila do antukového turnaje v Luganu vítězstvím 6:4, 7:5 nad domácí Švýcarkou Ylenou In-Albonovou. Sedmadvacetiletá Češka vyhrála na WTA Tour první zápas od lednového Australian Open a příští týden by se měla vrátit ve světovém žebříčku do první stovky, z níž v pondělí o jedno místo vypadla.