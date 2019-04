Antukový král Rafa se vrací na kurty, jeho odchod do důchodu se ale blíží

Antuková část sezony se naplno rozjíždí. Tento týden se v Monte Carlu hraje prestižní turnaj, na němž nebudou chybět největší hvězdy. Velkým favoritem je Rafael Nadal, který se vrací po zranění. Antukový král se už nemůže dočkat a doufá, že do své sbírky přidá dvanáctý titul z této akce. Zároveň však ale přiznává, že se pomalu blíží jeho odchod do důchodu.

Je to několik týdnů, co Toni Nadal, strýc a bývalý trenér Rafaela Nadala prohlásil, že jeho synovec je zraněný člověk hrající tenis, a že jeho kariéra už bude trvat jen pár let. Dvaatřicetiletý tenista nyní před právě startujícím turnajem v Monte Carlu jeho slova nepřímo potvrdil. „Tato profese rozhodně není napořád,“ prohlásil Rafael Nadal na webu express.co.uk.

„Doufám, že ještě mám pár let před sebou. Dějí se ale různé věci a konec je o hodně blíž, než byl před pěti lety,“ přiznal tenista, kterého často trápí bolavá kolena. Mnoho odborníků mu přitom už před řadou let tvrdilo, že bude muset odejít do důchodu ještě velice mladý. Naštěstí se jejich slova nenaplnila a Nadal stále patří k nejlepším hráčům světa.

„Je důležité užívat si každý okamžik. ATP vděčím za všechno. Snažím se užít si každý turnaj, na kterém hraji a jsem zdravý,“ vyprávěla světová dvojka, která se vrací na kurty po měsíční pauze zaviněné zraněním kolena. Antukový král se na svou oblíbenou část sezony připravoval ve své akademii na Mallorce a turnaje v Monte Carlu se už nemohl dočkat.

Není divu, radoval se zde už z jedenácti vítězství a podle svých slov se zde cítí skoro jako doma. „Jako malý jsem tady sledoval všechny velké šampiony a bylo moje velké přání tady hrát. Je to jeden z mých nejoblíbenějších turnajů. Jsem šťastný, že jsem tu zase,“ líčil sedmnáctinásobný grandslamový vítěz. „Organizace, areál, kurty, moře, celý turnaj je úžasný,“ uzavřel Španěl, jehož největším rivalem v boji o dvanáctý titul by měla být světová jednička - Novak Djokovič.