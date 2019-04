Tolik pro mě znamená, rozplývala se sedmnáctiletá tenistka po zisku prvního titulu na okruhu WTA

O jejím obrovském talentu se hovořilo už loni, kdy na turnaji v Indian Wells vyřazovala jednu soupeřku za druhou a dostala se až do osmifinále. Nyní mladičká Američanka na turnaji v Bogotě potvrdila, jak šikovná je. Amanda Anisimovová v sedmnácti letech vyhrála o uplynulém víkendu svůj první titul na okruhu WTA a v žebříčku pomalu míří do elitní padesátky.

Tenisovou raketu vzala poprvé do rukou už ve dvou letech, kdy se snažila napodobit svou starší sestru, která se učila hrát. V šestnácti pak bez ztráty setu ovládla juniorské US Open. A svůj obrovský talent prokazuje Amanda Anisimovová i nyní mezi profesionálkami. Už loni o sobě dala pořádně vědět, když na Indian Wells prošla až do třetího kola a v něm si poradila s Petrou Kvitovou.

V osmifinále však už nad její síly byla další Češka Karolína Plíšková. Přesto svými výkony všechny oslnila a začalo se o ní hovořit jen v superlativech. Kvůli zranění však musela vynechat celou antukovou sezonu a na kurty se vrátila až v létě na turnaji v San José, kde si zahrála osmifinále.

V září se pak na turnaji v Hirošimě prokousala z kvalifikace až do finále, v něm ji ale porazila mnohem zkušenější Si Šu-wej. Na svůj první titul na okruhu WTA si nejmladší hráčka světové stovky musela tak ještě počkat. Dočkala se. Minulý týden zářila Anisimovová na turnaji v Bogotě a v neděli pak po výhře nad Australankou Astrou Sharmaovou 4:6, 6:4 a 6:1 mohla pozvednout trofej.

„Je to pro mě obrovský úspěch,“ přiznala Anisimovová na webu WTA. „Tento týden jsem musela překonat tolik překážek a výzev. Jsem opravdu moc šťastná a pyšná na to, že jsem se s nimi vypořádala. Vyhrát první titul WTA pro mě tolik znamená,“ rozplývala se hráčka, které nyní v žebříčku patří čtyřiapadesáté místo.

Během turnaje sehrála několik třísetových bitev, a i to jí prý pomohlo zvládnout finále, v němž byla hodně nervózní. Úspěch z Bogoty jí navíc dodal hodně sebevědomí a Anisimovová doufá, že jí to ještě více nakopne a že bude na svém oblíbeném povrchu, antuce, řádit dál. „Už se opravdu těším do Paříže,“ jako by varovala své soupeřky před French Open.