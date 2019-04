Šampionovy sliby vzaly za své. Djokovič běsnil, jednu raketu zničil, druhá skončila v hledišti

Djokovič od své vítězné jízdy za titulem na Australian Open marně hledá herní pohodu. V Indian Wells skončil ve třetím kole právě na německém veteránovi, v Miami pak v osmifinále nestačil na Španěla Bautistu Aguta.

A daleko od vyřazení nebyl ani ve svém úvodním utkání na antuce v letošní sezoně. Nakonec po výhře 6:3, 4:6 a 6:4 Kohlschreiberovi porážku z Indian Wells vrátil, zápas ho však stál hodně fyzických i psychických sil.

Raketa Novaka Djokoviče skončila až mezi diváky

Na kurtu ale předvedl, že ze svého temperamentu rozhodně nic neztratil. A to ani po svém nedávném prohlášení, jak moc ho nezvládnuté emoce mrzí. „Stále mám výbuchy na kurtu. Rozbíjím rakety a pak se sám sebe ptám, z jakého důvodu jsem to udělal," říkala světová jednička.

Odpověď na tuto otázku bude zjevně ještě chvíli hledat. Po vyhraném prvním setu, který rozhodlo jedno ztracené podání německého tenisty, se ve druhém rozpoutala veliká bitva. A i velmi zajímavá. K vidění byla na mužském okruhu nevídaná situace. Od stavu 2:1 pro Kohlschreibera v následujících sedmi gamech ani jeden z borců nevyhrál svůj servis.

Novak Djokovič na podání

Sám bělehradský rodák ho ztratil čtyřikrát v řadě a sadu prohrál 4:6, což bylo na patnáctinásobného grandslamového vítěze moc. Za stavu 2:4 nekompromisně zdemoloval své náčiní a dá se úspěšně pochybovat o tom, že si vzpomněl na své nedávné vyjádření.

"Mám děti a mnoho dalších dětí po celém světě se na mě dívá. Jsem pro ně vzor. Napodobují mě. Kvůli nim mě to mrzí nejvíc," říkal tehdy tenisový král.

Djokovič dostal po svém extempore od hlavního rozhodčího varování, po kterém by v případě dalšího podobného prohřešku následoval i trestný bod. Od toho nebyla jednatřicetiletá hvězda daleko, i když tentokrát měla spíše štěstí v neštěstí.

Při jedné z výměn se Srb snažil dosáhnout na míč a zbytečně hodil raketu do dráhy tenisáku. Ta však skončila mezi sedadly a shodou okolností netrefila žádného z fanoušků.

Novak Djokovič po demolici své rakety

„Říkám si, že to, co dělám, bych měl dělat co nejlépe, důstojně. Můj vnitřní hlas mi říká, že mě sledují děti, a že už kvůli nim bych se neměl takto chovat. Avšak přesto se nedokážu kolikrát ovládnout a pak jsem ze sebe hodně zklamaný. Chci to změnit," říkal v jednom z dřívějších rozhovorů Djokovič.

Své svědomí tak moc neuklidnil ani v zápase s Kohlschreiberem. Zda si přeci jen svá slova vezme více k srdci, může ukázat jeho další zápas. Ve třetím kole čeká Djokoviče vítěz zápasu Fritz - Schwartzman.