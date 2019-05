Spal na zemi, trénoval s vyřazenými raketami. Tak začalo dobrodružství jednoho z nejtalentovanějších tenistů

Každý nemá to štěstí, že začne hrát tenis ve špičkových centrech pod vedením elitních trenérů. Stejně tomu bylo i u jednoho z nejtalentovanějších mladíků současnosti. Frances Tiafoe se učil hrát tenis s vyřazenými raketami, a jak se to dělá, okoukával od dětí bohatých rodičů. „Svým příběhem bych chtěl inspirovat další,“ říká jednadvacetiletý Američan.

Když Frances Tiafoe v patnácti letech ovládl juniorský Orange Bowl, stal se nejmladším vítězem této prestižní soutěže. Když se pak stal juniorským vítězem šampionátu Spojených států amerických, začalo se o něm mluvit jako o jednom z nejtalentovanějších hráčů současnosti. A přitom jeho tenisové začátky nebyly vůbec jednoduché.

Tiafoe se se svým dvojčetem Franklinem narodil přistěhovalcům ze Sierry Leone. Když mu byl rok, otec začal pracovat jako dělník na stavbě Juniorského tenisového centra v Marylandu. Když byla stavba dokončena, přijal Constant Tiafoe práci hlídače v centru a rodina se nastěhovala do jedné z kanceláří v areálu.

„Často jsem plakal. Spali jsme buď na podlaze, nebo na rozkládacích stolech. Tady začalo mé dobrodružství,“ rozpovídal se Frances Tiafoe na webu britského deníku The Guardian. „Vždy jsem si říkal, že musí být něco víc než tohle. Tenis mi přišel jako cesta, která by nás z toho mohla dostat,“ zavzpomínal.

Trénovat s ostatními ale nemohl, neboť na zaplacení příspěvků neměli, a tak alespoň od dětí bohatých rodičů okoukával pohyby a cvičil je pak s vyřazenými raketami. S pinkáním o zeď skončil v osmi letech, když se ho ujal trenér Michail Kuzněcov, kterého šikovný klučina zaujal. Pomáhal mu i finančně, vozil ho po turnajích a dovedl ho k juniorským úspěchům.

Nyní se jednadvacetiletý tenista začíná prosazovat mezi profesionály. Ve dvaceti letech vyhrál svůj první titul na okruhu ATP, když ovládl turnaj v Delray Beach. Letos v lednu se poprvé probojoval do čtvrtfinále grandslamu. V něm jeho parádní jízdu na Australian Open zastavil Rafael Nadal.

I tak to byl ale velký úspěch. „Říkal jsem si, že je neuvěřitelné, že potom všem, co jsem prožil, jsem se dostal až takhle daleko,“ vyprávěl dál. „Narodil jsem se sice do chudé rodiny, ale také do dobré. Jsem dobrý a můžu dosáhnout něčeho velkého. Svým příběhem bych chtěl inspirovat další,“ uzavřel obdivovatel Sereny Williamsové, kterému v žebříčku patří čtyřiatřicáté místo.